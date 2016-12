Zeman vetoval nižší DPH pro noviny a časopisy

„Pan prezident se ztotožnil s negativním stanoviskem vlády České republiky k tomuto zákonu. Domnívá se, že není jediný důvod pro daňové zvýhodnění této komodity, snad kromě lobbistických tlaků vydavatelů těchto periodik. Schválený návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, který pan prezident podepsal v pondělí, přitom s rozpočtovými dopady tohoto zákona vůbec nepočítal,“ prohlásil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Když vláda loni tento návrh posuzovala, uvedla v záporném stanovisku mimo jiné to, že by měl asi půlmiliardový dopad a není v souladu s cíli vlády v oblasti daní. Kabinet také zpochybňoval tvrzení, že nižší daň povede ke zvýšení prodejů.

Sněmovna schválila tento návrh ve zrychleném režimu už v prvním čtení a hlasovalo pro to 101 poslanců napříč stranami. „Tu novelu jasnou většinou napříč politickým spektrem podpořila jak dolní, tak horní komora,“ řekl spolupředkladatel návrhu a poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Legislativní problém v tom nevidím a pokud pan prezident má jaksi, řekněme, vyšší laťku, pokud jde o řešení daňových norem, tak samozřejmě by neměl být obětí tento zákon, který je velmi parciální,“ dodal. Klub KSČM bude normu podporovat a Dolejš doufá v to, že Sněmovna svůj názor při hlasování o vetované novele nezmění.

Předlohu už dřív přivítala Unie vydavatelů. Snížení sazby podle ní bude velkým přínosem pro ekonomickou situaci odvětví vydávání periodického tisku, protože umožní vydavatelům investovat ušetřené peníze do kvalitnějšího a rozmanitějšího obsahu a technologických zlepšení.

Druhá snížená sazba DPH deset procent se nyní vztahuje na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a také na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

