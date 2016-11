Noviny a časopisy mohou zlevnit, sněmovna jim schválila nižší DPH

Proti schválení zákona hlasovali někteří poslanci ANO a ODS. Veto proti schvalování zákona už v prvním čtení nikdo nevnesl. Poslanci pouze posunuli účinnost o jeden rok, protože předkladatelé původně navrhovali už letošní leden.

Když vláda loni tento návrh posuzovala, uvedla ve svém negativním stanovisku mimo jiné to, že by měl negativní dopad na výběr daně asi půl miliardy korun a není v souladu s cíli vlády v oblasti daní. Vláda také polemizovala s tím, že by to vedlo ke zvýšení prodejů.

Dopad na rozpočet je prý marginální

Návrh loni v září předložili poslanci KSČM Jiří Dolejš a Gabriela Hubáčková. Poukazují na to, že ani zařazení novin a časopisů do první snížené sazby DPH, tedy 15 procent, nevedlo k zásadnějšímu zpomalení propadu prodeje novin a časopisů. Důvodem je to, že DPH v jejich případě vzrostla z pěti procent v roce 2007 až na současných 15 procent. „Řeklo by se maličkost, ale pro radu subjektů na trhu je to podstatná věc,“ řekl dnes Dolejš. „Dopad do státního rozpočtu je opravdu marginální,“ poznamenal. Návrh už loni přivítala Unie vydavatelů.

KSČM vlastní podíl v akciové společnosti Futura, která kromě jiného vydává deník Haló noviny. Dolejš už loni, když návrh předkládal, odmítl, že by šlo o konflikt zájmů, protože tiskoviny vydává mnoho subjektů. Zákon je podle něj pro všechna tuzemská vydavatelství. Například holding Agrofert ministra financí Andreje Babiše je vlastníkem společnosti Mafra, která vydává například Mladou frontu Dnes nebo Lidové noviny.

Druhá snížená sazba DPH ve výši deseti procent se nyní vztahuje na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a také na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

