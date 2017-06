Zeman se setká s královnou Alžbětou. V Británii vyznamená válečné veterány

Podle bývalého velvyslance v Británii Michaela Žantovského je audience prezidenta Miloše Zemana a jeho ženy u britské královny Alžběty II. pozitivní signál, že vztahy obou zemí nejsou špatné, o oficiální státní návštěvu se však zjevně nejedná.



„Je to jistě pozitivní signál. Je v zájmu obou zemí, aby udržovaly co nejlepší vztahy a každé takové přijetí je známkou toho, že ty vztahy nejsou špatné,“ komentoval bývalý diplomat setkání české hlavy státu a britské panovnice, které se odehraje v pátek.



Průběh schůzky v Buckinghamském paláci se podle Žantovského liší podle toho, zda jde o státní návštěvu, hosta vlády nebo běžnou audienci. „Nejvyšší úrovní je státní návštěva. Britská panovnice přijímala pouze dvě návštěvy ročně. Myslím, že teď již vzhledem k svému věku přijímá jednu návštěvu ročně,“ uvedl Žantovský. Ke státní návštěvě se váže slavnostní přehlídka. „Je to velká záležitost s vlajkoslávou, přehlídkou stráží a mnoha kočáry,“ dodal.



Takového přijetí se z českých prezidentů dostalo jen Václavu Havlovi v roce 1998. „Britská královna pak jako státní návštěva navštívila Prahu na jeho pozvání v roce 1996, to byly jediné státní návštěvy,“ uvedl nynější ředitel Knihovny Václava Havla Žantovský.