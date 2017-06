Mayová přišla o šéfy svého úřadu, její pozice vypadá nejistě

Timothy dnes na webových stránkách Konzervativní strany potvrdil, že odchází z čela úřadu předsedkyně vlády, čímž na sebe vzal spoluzodpovědnost za předvolební kampaň, na jejíž programovou část měl dohlížet. Zvlášť prý lituje toho, že do volebního programu nebyly začleněny limity zvyšujících se výdajů na sociální péči. „Neuspokojivé“ výsledky voleb nebyly prý způsobeny poklesem podpory Mayové, ale nečekaným vzestupem podpory labouristům.

Agentura Reuters uvedla, že Mayová bojuje o přežití, když jí ve čtvrtek nevyšla riskantní sázka na drtivou porážku domněle slabých labouristů v parlamentních volbách. To podkopalo její autoritu a uvrhlo zemi do vážné politické krize, a to jen několik dní před plánovaným zahájením rozhovorů o vystoupení Británie z Evropské unie.

Přečtěte si komentář k britským volbám:

Mayová teď musí bojovat o sjednocení různých frakcí ve vlastní straně, a pokud jde o vládu, musí se spoléhat na podporu desítky severoirských poslanců. Podle Reuters je už dnes jeden z poslaneckých zástupců konzervativců v Belfastu na jednáních s DUP o podpoře vládě.

Nejsilnější britský lídr s životností v řádu měsíců ?

I konzervativcům převážně nakloněný britský tisk dnes pochybuje o tom, zda se Mayová může delší dobu udržet u moci. Například nejprodávanější britský deník The Sun poznamenal, že vysocí straničtí funkcionáři se chtějí Mayové zbavit, ale počkají nejméně půl roku, protože se obávají, že soupeření o vedení strany by vyneslo k moci labouristického předáka Jeremyho Corbyna.

„Theresa Mayová je určitě nejsilnějším lídrem, jakého v tuto chvíli máme,“ řekl BBC poslanec David Jones. Podle něj se ale nedá odhadnout, zda bude Mayová premiérkou ještě na konci tohoto roku.

Dnešní vydání listu The Times má na titulní straně titulek „Mayová hledí do propasti“. Podle listu je teď Británie „prakticky bez vůdce“.

The Telegraph připomíná, že o významných konzervativních politicích, jako jsou ministr zahraničí Boris Johnson, ministryně vnitra Amber Ruddová nebo ministr pro brexit David Davis, se už mluví jako o možných nástupcích Mayové.

Otázkou je také cena, jakou bude muset menšinová konzervativní vláda zaplatit severoirské DUP za podporu. Politicky sice k sobě mají obě strany blízko, ale například vůdkyně skotských konzervativců Ruth Davidsonová vyslovila obavu ohledně odporu DUP vůči uzákoněné možnosti uzavírat partnerství mezi osobami stejného pohlaví. Politička však tvrdí, že od Mayové dostala „kategorické ujištění“, že v tomto ohledu se nic nezmění.

Přečtěte si, co politickému úpadku premiérky Mayové předcházelo: