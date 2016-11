Oslabení vztahů s Českem nečekám, tvrdí velvyslanec Schapiro

Republikán Trump si dnes před 07:00 SEČ zajistil 244 volitelů, demokratka Clintonová 215. Pro vítězství ve volbách je třeba 270 volitelů. V řadě amerických států je rozdíl mezi kandidáty tak malý, že stále není možné výsledek odhadnout.

„Nemáme konečný výsledek. Konečný výsledek je tehdy, kdy někdo získá 270 volitelů. To zatím nikdo nemá. Vypadá to, že brzy budeme vědět, ale zažil jsem několik bláznivých voleb, jako v roce 2000, a doby, kdy jsme nevěděli ještě dlouho do dalšího dne,“ řekl Schapiro., Poukázal přitom na volební souboj mezi Georgem Bushem mladším a Alem Gorem, který se rozhodoval až na základě ručního přepočítání hlasů na Floridě.

I přesto je podle amerického velvyslance dosavadní průběh sčítání výsledků překvapivý. „Průzkumy předpokládaly těsné, ale jednoznačné vítězství Clintonové. Ale ukazuje se, že to bude dlouhá noc, je to extrémně těsné. Takže to je překvapení,“ řekl.

Neočekává žádný významný dopad na vztahy mezi Washingtonem a Prahou. „Česko-americké vztahy jsou velmi silné. Máme historii, která jde až k Tomáši Masarykovi a k Woodrowu Wilsonovi. A proto skutečně pochybuji, že by změna prezidenta, ať už jím bude Donald Trump, nebo Hillary Clintonová, poškodily nebo oslabily vztahy mezi našimi zeměmi,“ řekl velvyslanec.

Předpokládá také zachování pevného partnerství v Severoatlantické alianci, přestože Trump v kampani mluvil o tom, že státy, které se dostatečně nepodílejí na společné obraně, nemohou počítat s tím, že je budou USA chránit. „Myslím, že každý rozumný pozorovatel ví, že NATO je nejdůležitější garant nejen pro Evropu, ale i pro nás. A nepředpokládám, že by se to měnilo,“ řekl Schapiro.

