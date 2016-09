Zeman na Rhodu: Islámský stát je anticivilizace a sociální rakovina

Zeman vystoupil na konferenci v době, kdy se v Izraeli konal pohřeb bývalého prezidenta a premiéra Šimona Perese, na nějž se sjela řada světových státníků. ČR zastupovali premiér Bohuslav Sobotka a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Zeman zaslal do Izraele kondolenční telegram, adresovaný prezidentovi Reuvenu Rivlinovi.

„Připomenu vám příklad z minulého století, příklad nacismu, který se nejprve snažil zničit Židy, potom Slovany a postupně další a další,“ řekl Zeman v ruštině na akci, kterou pořádá podnikatel Vladimir Jakunin, stoupenec a blízký spolupracovník prezidenta Vladimira Putina. Podle Zemana nelze diskutovat s kanibaly, protože „pro kanibaly jsme my sami jejich jídlem“.

Zeman také zmínil knihu Inside IS - 10 dnů v 'Islámském státě' německého novináře Jürgena Todenhöfera, v níž podle něj jeden z vůdců IS mluví o zabíjení nevěřících. “ A jestli bude třeba, zabijeme 100 milionů lidí, 200 milionů lidí, 300 milionů lidí,“ citoval Zeman z knihy. Dodal, že to je více, než zabili nacisté. „Jistě, že můžete říct, že je to šílenství, ale pokud jste si přečetli Mein Kampf Adolfa Hitlera, tak ten také chápali jako úplné šílenství, a ono se skoro vyplnilo,“ uvedl Zeman.

Český prezident se konference účastní už poněkolikáté. Předloni za to sklidil kritiku opozice. Tehdy mimo jiné přirovnal válku na Ukrajině ke chřipce. Vyslovil se také proti sankcím, které EU a další západní státy přijaly proti Rusku.

Zakladatel a pořadatel rhodoského fóra a Putinův přítel Jakunin byl po ruské anexi Krymu zařazen na sankční seznam USA. Obchodní aktivity Jakunina byly několikrát terčem stížností a žalob ruského protikorupčního aktivisty Alexeje Navalného. Jakunin ale jeho obvinění kategoricky odmítl.

