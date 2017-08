Zákaz billboardů u dálnic vadí senátorům. Obrátili se na Ústavní soud

Za senátory jedná Václav Chaloupek (Občané patrioti), návrh na zrušení části zákona si nechali zpracovat od advokáta a bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka. Právní úprava podle nich porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu lze podle senátorů dosáhnout i jinými metodami než plošným řešením, například lze odstraňovat nepovolené reklamní plochy a neprodlužovat nájemní smlouvy billboardům na státních pozemcích či mostech. Podle senátorů také připadá v úvahu změna zákona, která umožní odstranit konkrétní nebezpečné billboardy s ohledem na veřejný zájem, případně je vyvlastnit s náhradou.

„Byť jsou varianty individuálního řešení jistě oproti řešení danému napadenými ustanoveními organizačně složitější a finančně nákladnější, jsou naopak v zcela v souladu s principy právního státu, k nimž se Česko počítá, a v rovině etické i odpovídají principům dobré správy,“ stojí v návrhu, který bude jako soudce zpravodaj řešit Vladimír Sládeček.

Čtěte dále:

Novelu v minulosti kritizovali provozovatelé reklamy jako zásah do svobody podnikání, někteří avizovali, že se budou soudit o ušlý zisk. Jejich reakce na senátorský návrh je zatím zdrženlivá. „Tato skutečnost je pro nás úplně nová. Pokud tomu tak je, tak by to mohlo ovlivnit další rozhodování členů našeho profesního sdružení. S návrhem se nejprve chceme seznámit,“ reagoval prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas.

České vlajky jako protest Majitelé billboardů oblepili reklamní plochy u dálnic vlajkami České republiky. Chtějí tak upozornit na kontroverzní zákonnou úpravu. Podle prezidenta svazu Marka Pavlase je zákon nejen zbytečný, nepraktický a v některých svých ustanoveních dokonce nesmyslný, ale především jeho přijetí odporuje Ústavě.



„Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním,“ podotkl Pavlas. Dodal, že vyvlastnění soukromého majetku připouští ústava jen ve veřejném zájmu a za náhradu. Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl.

Podle ministerstva dopravy se zřejmě nepodaří dostat reklamní plochy od dálnic a silnic první třídy hned na začátku září. Pokud billboardy neodstraní sami jejich majitelé, musí je k tomu úřady oficiálně vyzvat. Ty, které zůstanou, bude odstraňovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a náklady vymáhat po majitelích poutačů, nebo pozemku. Vyklizení reklamních ploch od silnic tak patrně potrvá měsíce.

Podle dřívějšího vyjádření Svazu provozovatelů venkovní reklamy by mělo od hlavních silničních tahů postupně zmizet na tři tisíce billboardů ze zhruba 25 tisíc, které v Česku jsou. Zákaz se netýká poutačů, které jsou postavené v zastavěných územích.

Přečtěte si také: