Vynesl odposlechy Janouška? Bývalý agent byl opět zatčen

Kolibřík, Mazánek, Mrtvej kůň. Hlášky z odposlechů pražského lobbisty Romana Janouška, bývalého primátora Pavla Béma a jeho spolupracovníků už jsou nedílnou součástí novodobé české ústní tradice podobně jako „kapříci“ a „silnější psi“. Jenže inspekci Bezpečnostní informační služby (BIS) ani žalobcům se dodnes nepodařilo nashromáždit pádné důkazy, aby soud rozhodl, jak to s úniky z „uší“ BIS vlastně bylo.

Kvůli prozrazení odposlechů čelí od listopadu roku 2013 obvinění bývalý důstojník BIS a posléze hlavní analytik protikorupční policie Jan Petržílek. A také zakladatel politické strany Věci veřejné, exministr dopravy a někdejší majitel bezpečnostní agentury ABL Vít Bárta.

Vyšetřování úniku odposlechů má přitom podobný průběh jako řada známých kauz z poslední doby. Tvrdé obvinění a slova o brzy následujícím odsouzení. Tak se alespoň nechal slyšet krátce po zatčení údajného pachatele ředitel BIS Jiří Lang na nahrávce ze setkání se svými podřízenými. „Ke konci se blíží kauza odposlechů Roman Janoušek, která unikla z vašeho pracoviště a o kterou se postaral pan Petržílek. Který to předal Vítu Bártovi a Vít Bárta mu slíbil funkci v rámci policie a pan Petržílek z politických motivů podlehl pokušení a zradil vás všechny. (…) Byl to člověk, který o ten odposlech požádal, který ho tedy dostal od vrchního soudu, dostal výsledky a pak je ukradl - zloděj. (…) Udělám všechno pro to, aby pan Petržílek byl co nejpřísněji potrestán,“ prohlásil Lang a BIS začala vyšetřovat i únik této nahrávky, jejíž části zveřejnil v září 2014 týdeník Euro.

Naproti tomu zjevný klientelismus na pražském magistrátu a podezření na cinklé zakázky nikdo vyšetřovat nezačal. Vyšetřovat naopak začala BIS a státní zastupitelství Jana Petržílka, na kterém ulpělo podezření, že nahrávky vynesl na veřejnost. Dlužno dodat, že „uši“ by sice nemohly být použity před soudem jako důkazy, ale detektivům mohly posloužit jako zásadní vodítko k vyšetřování.

Petržílkova kauza je jeden velký problém. Ani po třech letech vyšetřování se totiž nepodařilo dokončit znalecký posudek Petržílkových počítačů a datových nosičů, který by měl dle mínění žalobců únik Janouškových odposlechů z BIS prokázat.

Podruhé zatčen

Případ se ve své hlavní větvi vleče. Ale jen zdánlivě. V říjnu nechali žalobci svého hlavního podezřelého - Petržílka - v tichosti znovu zatknout. Informace o tom vyšly najevo až na konci roku. Státní zastupitelství ale tají, z čeho bývalého příslušníka BIS obvinili. „Můžeme potvrdit, že byl zadržen 18. října. Byl zadržen a poté propuštěn. Z čeho byl obviněn ani čeho se to týká, nebudeme sdělovat. Podal proti tomu stížnost, o které bude rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ potvrdila týdeníku Euro mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

O tom, z čeho byl Petržílek podruhé obviněn, nemůže mluvit ani jeho obhájce Lukáš Trojan. „Situace je taková, že my ani žádné informace nemáme, protože veškeré listiny jsou uloženy na státním zastupitelství a nemůžeme si dělat ani poznámky,“ konstatoval Trojan. Vrchní státní zastupitelství o stížnosti zatím nerozhodlo.

Podle informací ze zpravodajského prostředí má Petržílkovo nové obvinění opět souviset s dalším únikem citlivých informací z tajné služby. Jakým? To vyšetřovatelé úzkostlivě tají. Hlavním podezřelým má být podle zdrojů ze zpravodajské komunity Petržílkův kolega z BIS s iniciálami M. S. Jeho identitu redakce týdeníku Euro zná, ale s ohledem na citlivost kauzy ji zatím nezveřejní.

Co se týče samé podstaty vyšetřování Jana Petržílka a Víta Bárty - ohledně úniku odposlechů lobbisty Janouška -, tam práce orgánů činných v trestním řízení tři roky poměrně zásadně vázne. Konstrukce obvinění stojí podle dostupných zjištění pouze na výpovědi jednoho utajovaného svědka.

„Stále se to vyšetřuje. Byl obviněn z ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci veřejného činitele. Hrozí mu odnětí svobody na tři roky až deset let,“ upřesnila, z čeho je Petržílek viněn, mluvčí žalobců Zenklová.

Jan Petržílek od počátku popírá, že by odposlechy ze služby vynesl, a tvrdí, že to je dílem někoho z bývalých kolegů. Žalobci vyslechli k této věci v roce 2013 a 2014 několik svědků. Od té doby se toho ale mnoho neděje.

Nic než průtahy

Pro žalobce je klíčové už zmíněné zkoumání zajištěných počítačů a datových nosičů. Ty se zprvu snažil dekódovat Kriminalistický ústav Praha, jenže ten se počátkem roku 2016 pro nedostatečnou úroveň bezpečnostního prověření vyloučil. Následně převzal zkoumání privátní znalec, který techniku a datové nosiče zkoumal dalších několik měsíců. Podle informací týdeníku Euro však státní zastupitelství tomuto znalci na podzim případ odebralo a má ustanovit nového.

„Očekávám, že znalecké zkoumání bude trvat řadu měsíců, možná i let, než se dočkáme konečného hodnocení,“ říká Petržílkův advokát Trojan.

Průtahy ve vyšetřování Kolibříka s Mazánkem nesouvisejí s tím, že by Petržílek před žalobci odmítl vypovídat. Mimo oficiální výpověď promluvil i o některých údajně nestandardních praktikách, které se měly uvnitř tajné služby odehrávat. Vyšetřovatelům tak měl na utajovaném výslechu podle několika zdrojů například popsat, jak mělo vedení tajné služby údajně zametat pod koberec zprávy operativců o možných podvodech a vyvádění peněz ze státních firem nebo jak se v BIS sbíraly kompromitující informace.

„Důrazně odmítám, že bychom při naší práci, tedy při získávání informací, nerespektovali a jakýmkoliv způsobem porušovali zákon. Odmítám, že bychom někde ukrývali námi získané informace. Poznatky, upozorňující na to či ono riziko, vždy předáváme našim adresátům. Taková je naše role a je to i smyslem naší práce,“ zareagoval před časem na nové informace o týmu Z či Alfa mluvčí BIS Jan Šubert.

Bývalý příslušník civilní kontrarozvědky Petržílek se kvůli příliš dlouho trvajícímu vyšetřování už obrátil na Ústavní soud. Ten jeho stížnost zamítl jako nedůvodnou, zároveň však připustil, že by „znalecké zkoumání mělo probíhat rychleji“. Od té doby již uplynul rok a o zřetelném postupu ve vyšetřování nemůže být podle dostupných informací řeč.

