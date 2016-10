Vulgarity a vyhrožování. Tak dopadla správní rada vojenské pojišťovny

Jednání rady se účastnily dva týmy, kdy jeden představovali hráči týmu okolo hnutí ANO - náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, pracovnice Babišova ministerstva financí Lenka Poliaková a pět armádních generálů a důstojníků. Proti nim usedl oslabený tým ministerstva zdravotnictví (dva zástupci) a čtyři zástupci odborových organizací. Odborářům po dovolení dvou nových členů stále jeden chybí, k přijetí řádně zvolených náhradníků bylo přistoupeno poté, co se ukázalo, že tři členové rady do ní byli nominování pravděpodobně v rozporu se zákonem, což předběžným rozhodnutím naznačily i soudy.

Ačkoliv dohoda ministerstev zdravotnictví, obrany a financí původně zněla, že v zájmu stabilizace a chodu pojišťovny dnes rada projedná pouze jediný bod, a to vyhlášení výběrového řízení na post generálního ředitele, ANO tým přišel po emailové výměně názorů s naprosto odlišným programem. Opětovně otevřel okamžité odvolání ředitele Šteina. Po bouřlivé výměně názorů, kde měly podle očitých svědků létat osobní narážky a výhrůžky nakonec rada jednání zahájila.

Brzký konec

První bod - plánovaná shoda na výběrovém řízení na post ředitele neklapl. Nakonec se podařilo přijmout návrh, že na příštím jednání rady 25. listopadu dojde k odsouhlasení podmínek pro vypsání tendru a projednání dalších bodů důležitých pro chod pojišťovny. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ladislava Štichy se správní rada na vypsání výběrového řízení dohodla a změně ve vedení pojišťovny již nic nebrání (více čtěte zde).

Další bod už rada neprojednala. Na jednání vystoupil pracovník ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Károly, který hned na úvod sdělil, že se byl seznámit se spisovým materiálem, na jehož základě je ředitel pojišťovny Štein stíhán, a že s ním seznámí členy rady. Někteří členové zareagovali, zda se dostal k informacím, jež jsou ve fázi neveřejné části trestního řízení. Károly ale podle svědků nebyl schopen odpovědět a pouze obecně opakoval, že podle zákona. Protože ani odboráři ani zástupci ministerstva zdravotnictví se nechtěli účastnit indiskrece nezákonně získaných informací od policie, předsedkyně správní radu ukončila.

„Na předsedkyni správní rady v průběhu jednání a zejména na konci zcela nepatřičně, až vulgárním způsobem, naléhali náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta a generál František Malenínský. Jejich slova se dají nazvat vyhrožováním až hulvátstvím,“ sdělil Euro.cz pozorovatel dění v radě. Reakci Euro.cz k tomuto tvrzení shání.

Kdo může za chybu?

Kuchta dnes Euro.cz potvrdil, že je pravda, že soud vydal předběžné rozhodnutí a zpochybňovaní členové správní rady se jednání neúčastní. „Ale dokud soud pravomocně nerozhodne o neplatnosti jejich členství, nemohou nastoupit na jejich místo náhradníci. Co kdyby soud členství původních potvrdil?,“ varuje Kuchta. Nyní se podle něj ministerstvo zdravotnictví tváří, že Babišovy resorty nechtějí umožnit odborářům tripartitní poměrné zastoupení v správní radě. „Chytré. Ale kdo celou situaci způsobil? Kdo může za chybu v zákoně a ve statutu rady? Jednoznačně ministerstvo zdravotnictví a generální ředitel. Pět let si schovával tuto fintu pro případ, kdyby ho chtěla správní rada odvolat. Není to jednoduché,“ uzavřel Kuchta.

V souvislosti se spory v pojišťovně se už objevily právní názory, zda se pučisté kolem hnutí ANO nedopouštějí zneužití pravomoci úřední osoby. „Za účelem převzetí vlivu a moci nad vedením pojišťovny záměrně a vědomě opírají své rozhodování o neplatné hlasy členů správní rady. Tuto skutečnost potvrzují jak rozhodnutí soudu, tak i několik právních expertních posudků,“ zní od právníků stávajícího ředitele Šteina.

Tomáš Kuchta i místopředsedkyně rady Lenka Poliaková z ministerstva financí to odmítají. „Postupují zcela v rozporu se zákonem a snaží se dosáhnout účelu, pro který byli do rady vysláni, a tím je převzít vliv nad vedením pojišťovny. Kdo je tam vyslal, a proč, svědčí i dopis ministra financí z 5. října,“ tvrdí Šteinovi právníci. V podobné situaci je také šéf dozorčí rady plukovník Pavel Lipka. Ten může být také vnímán jako úřední osoba. Navíc může mít kvůli možným nelegitimním krokům potíže s bezpečnostní prověrkou, což by mohlo v důsledku, pokud by se potvrdila nelegitimita pokusů o personální změny, i možný konec jeho kariéry v armádě. Boj zjevně ještě ani zdaleka neskončil.

