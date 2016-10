Nový ředitel vojenské pojišťovny vzejde z konkurzu

Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) se dnes dohodla na vypsání konkurzu na nového ředitele, který by měl nahradit trestně stíhaného šéfa pojišťovny Karla Šteina. Uvedl to mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha. Ministerstvo má v radě své zástupce. Spor o to, kdo má vést pojišťovnu do výběru nového ředitele, ale rada nevyřešila.