VoZP hledá šéfa, přihlásí se i dočasný ředitel Zezula

Pojišťovna o vyhlášení výběrového řízení informovala na svém webu.

Zájemci by měli mít mimo jiné desetiletou praxi v manažerské pozici a měli by mít za sebou minimálně rok na pozici manažera s vedením organizace nad 100 zaměstnanců. Mezi požadavky je i manažerská a finanční odpovědnost do výše nejméně 100 milionů korun. Měli by také předložit koncepci rozvoje pojišťovny v letech 2017 až 2021.

Zezula pojišťovnu vede od konce listopadu, kdy správní rada znovu odvolala Šteina. Zářijové sesazení Šteina bylo zpochybňováno. Zezula poté na webu pojišťovny jako jednu ze svých priorit uvedl: „Připravím otevřené výběrové řízení na generálního ředitele a pověření k řízení pojišťovny jsem přijal s tím, že se do tohoto výběrového řízení přihlásím.“ Zezula v minulosti působil ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Pojišťovnou, která má asi 700 tisíc pojištěnců, v minulých měsících zmítaly spory o její vedení. Přeli se především členové správní rady za ministerstva spravovaná hnutím ANO a za ministerstvo zdravotnictví, které spravuje ČSSD.

