Vláda miliardářů. Majetek Trumpových ministrů překoná HDP 100 zemí

Trump se v kampani pasoval do role ochránce „zapomenutých lidí“ trpících v systému, který pomáhají udržovat lidé z Wall Street. Teď to však vypadá, že se právě na některé opory systému spolehne ve své vládě.

Kabinet překvapivého vítěze voleb budou zřejmě z velké části tvořit boháči. Podle spekulací by ve vládě mohl zasednout například ropný magnát Harold Hamm, jehož majetek činí 15,3 miliardy dolarů. Kromě něj se mluví o dalších miliardářích: Betsy DeVosové, jejíž rodina vlastní jmění 5,1 miliardy dolarů nebo investorovi Wilburu Rossovi s 2,9 miliardami dolarů.

Do Trumpovy vlády by mohli patřit ještě investor a bývalý kandidát na prezidenta Mitt Romney (250 milionů dolarů), magnát hedgeových fondů Steven Mnuchin (46 milionů dolarů) či právník a bývalý populární starosta New Yorku Rudy Giuliani, jehož majetek se odhaduje na několik desítek milionů dolarů. Ani další potenciální členové Trumpovy administrativy, například Todd Ricketts, Ben Carson či Andrew Pulzer, nedostatkem peněz rozhodně netrpí.

Věčné téma: Trump a jeho majetek

Politický server Politico.com spočítal, že Trumpova vláda a administrativa by v součtu s prezidentem samotným (Trumpův majetek odhaduje na 10 miliard dolarů), mohla mít dohromady hodnotu až 35 miliard dolarů. To je více, než činí loňský HDP celé stovky zemí. Jmění Trumpa potenciálního kabinetu se tak vyrovná ekonomickému výkonu Srbska či Konga. Až za nimi pak figurují státy jako Lotyšsko, Island, Bosna a Hercegovina nebo Jamajka.

Trump kvůli svému možnému výběru čelí už teď kritice. Je mu vyčítáno, že se spolehne právě na ten typ lidí, proti kterým během své kampaně bojoval. „Nabídneme novou budoucnost a ne starou neúspěšnou politiku minulosti. Naše strana stvoří novou historii tím, že vybereme kandidáty mimo zmanipulovaný a zkorumpovaný systém,“ sliboval Trump ještě v srpnu v Detroitu.

„Jeho rozhodnutí v tomto směru jsou zradou slibů, které dával pracujícím. Tvrdil, že bude bojovat s třídou elitářských miliardářů a místo toho jim rozdává klíče od dalších a dalších úřadů,“ kritizuje Trumpa aktivistka Neera Tandenová, prezidentka Centra pro americký progres a blízká spolupracovnice poražené uchazečky o Bílý dům Hillary Clintonové.

