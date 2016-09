Větší ochrana? Příchozí do EU by se měli registrovat

Všichni lidé přijíždějící do Evropské unie by měli být v budoucnu registrováni v novém systému, jehož vznik chce Evropská komise navrhnout do listopadu. Možné tak bude rozhodnout, zda má dotyčný právo do unie vstoupit, oznámil šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Zdůraznil také, že solidarita v migrační krizi nesmí být vynucována, ale naopak musí jít od srdce.