V4: evropská Integrace balkánských zemí by zvýšila stabilitu a bezpečnost

Země visegrádské skupiny (V4) podpořily rychlý vstup států západního Balkánu do Evropské unie. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se shodli, že integrace těchto balkánských států do EU by pomohla stabilizovat Balkán a zlepšit bezpečnost unie samotné, protože přes tuto oblast prochází jedna z hlavních migračních cest do střední Evropy. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek uvedl, že visegrádské země budou nadále pomáhat balkánským státům při kontrole migračních proudů.