V Rusku se zřítilo letadlo s Alexandrovci. Média spekulují o útoku

Igor Obodkov z moskevského letiště Šeremeťjevo tvrdí, že výbuch na palubě letadla Tu-154 nelze vyloučit. Možná je i chyba pilota, i když posádka prý byla velmi zkušená. Podle bývalého leteckého dispečera Vitalije Andrejeva mohla pád letadla vyvolat „mimořádná situace“ na palubě, která pilotovi zabránila vyslat nouzový signál.

Pokud by se letoun dostal do technických potíží, nic by nebránilo tomu, aby posádka informovala dispečery v Soči. „Pouhé dvě minuty po startu se letadlo ztratilo z radarů a nevyslalo na zemi žádný signál. To svědčí o tom, že stroj mohl být vystaven nějaké vnější síle,“ řekl Andrejev moskevskému rozhlasu.

Některým ruským expertům dnešní katastrofa připomíná loňskou tragédii ruského boeingu nad Sinajským poloostrovem s 224 oběťmi, která byla přičtena na vrub teroristům. Letec Sergej Knyšov novinářům z agentury RBK řekl, že pokud na palubě vznikl problém, posádka z nějakých důvodů nestihla reagovat. „Chyba pilotáže není pravděpodobná, za kniplem neseděly děti,“ řekl Knyšov.

Rozhlasová stanice Echo Moskvy si klade otázku, proč letoun provedl v Soči mezipřistání, když letadla stejného typu obvykle z Moskvy do Sýrie létají přímo. Podle oficiální zprávy měl stroj v Soči doplnit palivo. „Je ale možné, že Tu-154 tam přistál z jiných příčin,“ uvedla stanice.

Podle oficiálních zpráv vyšetřovatelů možnost teroristického útoku mezi vyšetřovací verze nebyla zařazena. Podíl teroristů na zkáze letadla odmítají i politické zdroje v Kremlu.

Podle seznamu, zveřejněného ruským ministerstvem obrany, bylo na palubě letadla 64 členů věhlasného souboru, včetně jeho ředitele a uměleckého šéfa, generála Valerije Chalilova.

Soubor měl podle zpravodajské agentury TASS v současnosti 186 členů, včetně devíti sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic. Příští turné Alexandrovců v Česku bylo plánované na květen příštího roku.

Mířili do Sýrie

Ruské letadlo Tu-154 s 91 lidmi na palubě se zřítilo do Černého moře krátce poté, co vzlétlo z mezinárodního letiště Adler u Soči. Letoun mířil z Moskvy na leteckou základnu Hmímím v syrské provincii Latákíja a u Soči měl mezipřistání kvůli dotankování paliva. Na jeho palubě byli kromě řady novinářů také členové Alexandrovova armádního pěveckého souboru.

V letadle bylo 83 cestujících a osm členů posádky. Stroj zmizel z radarů 20 minut po startu. Podle ruských letových dispečerů vládly v oblasti Soči příznivé povětrnostní podmínky. Žádný civilní spoj z letiště Adler nebyl zrušen.

Ruští záchranáři našli v Černém moři 1,5 kilometru až šest kilometrů od břehu ropnou skvrnu, trosky a podvozek zříceného letadla. Některé trosky trupu Tu-154 se podle ministerstva obrany nalézají v hloubce 50 až 70 metrů. Našly se i osobní věci cestujících. Žádný přeživší zatím nalezen nebyl. Na místo míří záchranné lodě.

Naposledy postihlo letiště Adler neštěstí letos v květnu. Krátce před přistáním se do Černého moře zřítil Airbus A-320 arménských aerolinií Armavia se 113 osobami na palubě. Havárii nikdo nepřežil.