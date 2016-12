Kvůli atentátu na velvyslance posílá Rusko do Turecka tým vyšetřovatelů

„Budou v Turecku na základě telefonické dohody mezi ruským a tureckým prezidentem vyšetřovat vraždu velvyslance Andreje Karlova,“ oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Karlovovo tělo bude dnes přepraveno letecky do Moskvy a na letišti se bude před odletem konat podle mluvčí ruské ambasády smuteční obřad s „omezeným počtem účastníků“. S tělem do Ruska odletí lékař ruského velvyslanectví.

Pachatel Mevlüt Mert Altintaş byl zabit už v galerii, kde na ruského velvyslance střílel. Turecko zatklo šest lidí, mezi nimiž jsou Altintaşovi příbuzní, uvedla agentura Anadolu.

Ankarský starosta Melih Gökçek v pondělí na twitteru spekuloval, že za útokem mohou být spojenci duchovního Fethullaha Gülena, jemuž Ankara připisuje letošní pokus o převrat. Gülen, který žije v USA, ale už v pondělí večer na zprávu o atentátu v Ankaře reagoval oznámením, že je jím „šokován a zarmoucen“.

Fethullah Gulen condemns the assassination of Andrey Karlov, Russian Ambassador to Turkey in Ankara https://t.co/uhGypup5Tm