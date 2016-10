Úřady budou moci kontrolovat domácí kotle, Zeman podepsal novelu

Prověrky domácích kotlů zákon umožní od ledna. Fyzická kontrola by byla až krajním řešením. Mohla by přijít, pokud by se důvodné podezření na porušení zákona objevilo opakovaně. Úředníci budou muset majitele nejdříve písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, a informovat ho, co v opačném případě může nastat. Lidem, kteří by pracovníky kontroly domů nepustili, by hrozil postih až 50 tisíc korun, stejně jako za topení nevhodným materiálem.

Zastánci kontrol argumentují právem na příznivé životní prostředí. Obce podle nich nyní nemají možnost spalování nevhodných materiálů postihnout, i když je zakázané. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) opakovaně uvedl, že novela by před Ústavním soudem podle jeho názoru obstála.

Předloha také zakotví pravidla pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd automobilů do nízkoemisních zón. Žádné zóny zatím ale v Česku vyhlášeny nebyly. Norma rovněž upraví pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací.

Nebudou se navíc vyhlašovat smogové situace nebo regulace při zvýšené koncentraci některých látek v ovzduší, pokud rychle poklesnou. Do zákona se také dostanou imisní limity pro určité částice polétavého prachu.

Novela by mohla zlepšit i ochranu obyvatel před zápachy. Umožní zavést pro ně emisní limity.

