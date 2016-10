Spolana v Česku opět znečišťuje nejvíce

Podle mluvčího Spolany Mikuláše Dudy je společnost jedinou v ČR, která v daném rozsahu používá trichloretylen při výrobě kaprolaktamu a také je jeho jediným výrobcem v ČR, proto se v žebříčku sestavovaném Arnikou objevuje opakovaně. „Za uplynulý rok se nám podařilo hodnoty emitovaných látek meziročně snížit o pět procent,“ uvedl mluvčí Spolany.

Podle Jindřicha Petrlíka z Arniky však firma zvýšila celkové emise látek potenciálně karcinogenních. „Za rok 2015 zůstalo pořadí podobné jako předchozí, ale přeci jen došlo ke změnám. Spolana Neratovice, která byla loni skokanem roku a námi označena za největšího znečišťovatele za rok předchozí, své místo ještě upevnila,“ řekl Petrlík. Podle Arniky také vzrostl podíl Spolany na celkovém množství mutagenních látek, které ovlivňují DNA. „Změnilo se i hodnocení nebezpečnosti jedné z látek, které Spolana vypouští, a to je trichlorethylen. Tato látka je nově hodnocena jako prokazatelně rakovinotvorná pro člověka,“ doplnil Petrlík.

Dodržujeme zákon, tvrdí Spolana

Podle mluvčího Spolany firma plní veškeré zákonné limity a investuje do nových zařízení, která omezí emise trichloretylenu. „Ještě před plánovaným blížícím se ukončením provozu amalgámové elektrolýzy Spolana snižuje emise rtuti každoročně od roku 2011,“ dodal Duda.

Nejvíce znečišťovatelů pochází zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého, Středočeského a také z Vysočiny. Za nového „skokana roku“ označili ekologové Kovohutě holding DT v Mníšku pod Brdy, které zvýšily množství dioxinů v odpadech. Do první desítky největších původců dioxinů se řadí i tři spalovny odpadů firmy SITA CZ - v Trmicích, ve Zlíně a v Ostravě.

Miliardář Zach se chopil iniciativy. Čtěte o tom:



Miliardář Zach vyčistí vzduch v Číně





Za dalšího velkého znečišťovatele považuje Arnika laminátovnu Peter GFK, s.r.o. v Trhovém Štěpánově na Benešovsku, která vypustila ročně o téměř 12 tun více potenciálně rakovinotvorného styrenu. Emise styrenu v ČR meziročně navíc mírně vzrostly celkově. Arnika upozornila, že zatímco Synthos Kralupy nad Vltavou tyto emise snížil o zhruba tři tuny, laminátovna Peter GFK je zvýšila.

V podílu na emisích látek, které mohou způsobit rakovinu, vzrostl styren proti formaldehydu. Například dřevozpracující provozy v Lukavci na Vysočině dosáhly míry emisí formaldehydu jihlavského Kronospanu. Mezi největší pražské znečišťovatele se řadí Ústřední čistírna odpadních vod, spalovna odpadů v Malešicích s dioxiny a rtutí a provoz firmy Cofely, a.s. v Praze 4, kde kvůli havárii unikly halony. Václav Taubr z energetické společnosti Engie Services, která se do začátku letošního května jmenovala Cofely, dnes ČTK řekl, že šlo o jednorázovou záležitost, kterou způsobila porucha na klimatizační jednotce. Nešlo tedy o znečištění způsobené předmětem podnikání firmy. „Neočekávám, že by se v dalších letech mělo něco podobného opakovat,“ dodal.

Arnika vychází z údajů, které podniky samy nahlašují do národního Integrovaného registru znečišťování. Za loňský rok to bylo 1770 podniků, meziročně jich přibylo sedmdesát. Nová data jsou ode dneška k dispozici v nové interaktivní aplikaci Znečišťovatelé pod lupou. Lidé si mohou odtud zjistit i krajské žebříčky. Arnika vyhlašuje registr podvanácté.

O kvalitě ovzduší ve světě čtěte více:

Toxický luxus. Oblečení věhlasných značek je jedovaté

Stát čelí žalobě kvůli plánu na čistý vzduch. Je špatný, tvrdí ekologové

Smog zkracuje Číňanům život o 25 měsíců