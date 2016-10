Uprchlický tábor v Calais se vyklízí. Opustilo ho už 1631 migrantů

Místní prefektura uvedla, že stále platí plán, aby do konce dne jich bylo přestěhováno kolem dvou tisíc. Podle ministerstva vnitra ale už k autobusům další uprchlíci zatím nepřišli. Na klidný průběh operace dohlíželo asi 1250 policistů.

Evakuace, kterou francouzská vláda označuje za humanitární, začala oficiálně v osm hodin ráno. Avšak již od šesté hodiny přicházely podle agentury AFP desítky žen a mužů se zavazadly k hangáru, který slouží jako hlavní štáb této rozsáhlé operace. „Přejeme si, aby operace probíhala v klidu a organizovaně. Zatím tomu tak je,“ ujistil francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve.

Mnozí imigranti se ale podle stanice France 24 netajili tím, že za žádnou cenu nenasednou do autobusů, najdou si jiné improvizované přístřeší v oblasti přímořského města Calais a budou se dál pokoušet dostat do blízké Británie. Christian Salomé z humanitární organizace Auberge des migrants jejich počet odhaduje na 2000. Předvídá vznik desítek „malých džunglí“.

„Vláda může jen snít o tom, že rozbitím tábora vyřeší migrační problém. Je to chybná úvaha, protože mnoho z těch, kteří nyní odejdou, se vrátí. Navíc stále přicházejí noví běženci, zhruba 30 denně,“ tvrdí místopředseda Auberge des migrants François Guennoc.

Většina obyvatel tábora, především rodiny, je podle komentářů prý s evakuací však smířena. „Kdekoli ve Francii to bude lepší než stany zdejšího tábora,“ říká 25letý Súdánec Bašír před nástupem do autobusu. „Žil jsem v této džungli sedm měsíců a už toho mám dost,“ vysvětluje další mladý Súdánec Rahím.

Naopak etiopský mladík Mohammad odmítá jít do fronty a vrací se do tábora. „Jsem nezletilý. Chci se dostat do Británie, autobus mě nezajímá,“ vysvětluje mladík. Také 16letý Eritrejec Daniel nechce odvézt. „Chci jet do Spojeného království. Nechci Francii,“ řekl tento osamělý nezletilec. Upřesnil, že byl v táboře osm měsíců a každý den se pokoušel naskočit na kamiony jedoucí do Británie.

Rozvoz migrantů autobusy do připravených ubytovacích kapacit po celé zemi a likvidace této největší nouzové kolonie ve Francii pomocí buldozerů má ukončit zhoršenou bezpečnostní situaci a nespokojenost obyvatel v oblasti Calais. Tábor se rozrostl před 18 měsíci a tvoří ho především Afghánci, Súdánci a Eritrejci.

Většina z nich se snažila dostat do Británie, což vyvolávalo incidenty u tunelu, který spojuje pod Lamanšským průlivem Francii s Británií, a napětí mezi oběma státy. Od začátku roku zahynulo při pokusu se nelegálně dostat do Anglie, především na nějakém kamionu, nejméně 14 migrantů. Londýn nyní přistoupil na to, že přijme stovky nezletilých imigrantů, kteří v táboře v Calais zůstaly bez doprovodu a mají v Británii příbuzné.

Likvidace tábora vyvolaly protesty mnoha především pravicových lokálních politiků, kteří se obávají důsledků pobytu migrantů z Calais ve svých městech. „Přijmout ve městech 30 či 40 osob mi nepřipadá jako problém,“ reagoval v neděli na kritiku představitel levicové vlády Patrick Kanner. Migranti si podle něj zaslouží „respekt a lidskost“.

Převezení migranti do stovek středisek, která byla narychlo vybudovaná například i v zámcích a hotelích, budou vyzváni k požádání o azyl ve Francii. Pokud ho nedostanou mají být vyhoštěni do země původu.

