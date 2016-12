Nejkrutější je EET pro Prazdroj. Jiné pivovary ztratily desítky klientů

Podle mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitky Němečkové jde o stovky restaurací v ČR, které přestaly od pivovaru odebírat pivo. Číslo zatím nedosáhlo tisícovky. „Z celkového počtu odběratelů je to méně než deset procent,“ uvedla. Jde spíše o menší vesnické provozovny bez teplého jídla. Některé ale mohou uzavřít jen dočasně a vyčkávat, co bude, případně zvolily jiné dodavatele, například velkoobchody, dodala.

Mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová sdělila, že na hodnocení je druhý den po spuštění EET stále brzy. Několik desítek klientů však avizovalo, že s odběrem kvůli elektronické evidenci skončí. „Zda tak skutečně učinili, budeme vědět až během následujících týdnů,“ doplnila.

Heineken eviduje dvacet uzavřených restaurací. „Nicméně pro provozovny budou kritické první tři měsíce,“ sdělila mluvčí pivovaru Jana Pikardová. Zavíraly nejčastěji bary a hospody bez kuchyně, které byly závislé na prodeji alkoholu. „Dalším důvodem k zavření jsou také vysoké nájmy a menší prodeje,“ dodala mluvčí. Přála by si proto kompenzaci pro prodejce snížením daně z přidané hodnoty na točené pivo. Skoro polovina partnerských hospod podle ní začala řešit EET až v posledním týdnu před jejím spuštěním.

I když to na Liberecku ještě v létě vypadalo, že se většina malých venkovských hospůdek kvůli EET zavře, nakonec tomu tak není. „Zatím máme jen jedinou hospodu, která se v souvislosti s EET skutečně zavřela, je na Šluknovsku,“ řekl dnes Jaroslav Toman z libereckého Pivovaru HOLS Vratislavice. Největší pivovar v Libereckém kraji - Pivovar Svijany, přišel zhruba o 30 klientů po celé republice. „Je to jen zlomek ze zhruba šesti tisíc hospod a restaurací, které od nás pivo berou, většinou jde o malé venkovské podniky,“ řekla mluvčí pivovaru Petra Winklerová.

Pavel Páral: Štvanice na hostinské začíná

Andrej Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Páral odpovídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat

Přerovský Pivovar Zubr bude mít přehled o hospodách, které ukončily činnost kvůli EET, až příští týden. „Některé provozovny uzavřely například pouze dočasně a opět svoji činnost obnoví po Novém roce nebo se začátkem pivovarské sezony,“ řekl ředitel Pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. Některé pivovary, například právě Zubr, nabízejí svým odběratelům bezplatnou pomoc se zaváděním systému EET, včetně instalace zařízení, školení či nahrání dat. Nabídky podle Pluháčka využilo více než sto provozoven.

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci kvůli zavedení elektronické evidence tržeb přišel asi o dvě procenta restaurací, které zásoboval. Šlo většinou o zařízení v menších sídlech. Mluvčí pivovaru Zdeněk Mikulášek dnes řekl, že v dalších měsících není vyloučena další vlna odlivu, protože třeba někteří restauratéři zjistí, že s EET pro ně to podnikání není zajímavé. Zároveň ale mluvčí předpokládá, že řada lidí se do tohoto oboru vrátí nebo že se objeví noví podnikatelé. „Takže to vidíme vcelku pozitivně,“ řekl.

Pivovar v Poličce přišel po zavedení EET o deset klientů, šlo o malé hospody na vesnicích. Pivem zásobuje asi 1100 restaurací. Jeho produkce se tak úbytek odběratelů nedotkne. „My jsme stejně v únoru skončili s novými smlouvami, protože jsme pořád vyprodaní,“ řekl majitel pivovaru Karel Witz.

Vyjadřovat se nechtěl mluvčí Budějovického Budvaru Petr Samec, na hodnocení dopadu EET je podle něj příliš brzy.

Do EET je zatím zapojeno 37 248 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů Finanční správy se týká první vlna EET, naostro spuštěná prvního prosince, zhruba 40 tisíc podnikatelů. Podle posledního dostupného údaje z 28. listopadu bylo do evidence zaregistrováno 46 250 provozoven.

Čtěte dále: