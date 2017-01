Trumpův projev byl podle médií sobecký. Lidé naopak jásali

„Evropští novináři v projevu postrádají konkrétní podrobnosti, které by ukazovaly, jak chce Trump svých cílů dosáhnout. „Trump při inauguračním projevu ctil obvyklé zdvořilosti, ale tón jeho projevu svědčil o děsivé změně v Americe. Byl určen těm, kdo ho volili, nikoli většině, která ho nevolila… Jeho nacionalismus pod heslem Amerika na prvním místě je hrubý a nestoudný,“ napsal k Trumpově projevu The Guardian.

S kritickým komentářem přišel rovněž britský deník The Indepedent: „Donald Trump podkopal demokracii, jakmile byl uveden do úřadu prezidenta. Lidé vždy vnímali politiky jako sobce, ale toto je něco jiného. Trump nejenže strhal jednotlivé politiky, ale strhal celou politickou třídu a politický systém, který ho vynesl tam, kde je,“ napsal The Independent.

„Donald Trump přednesl projev pro zemi, která stojí na okraji propasti. Jeho řeč byla absurdně přemrštěná, téměř hloupá. Říci, že Amerika čelí krveprolévání, je urážkou inteligence posluchačů,“ konstatoval britský deník The Times.

Američané, kteří projev sledovali a které novináři ČTK oslovili přímo na místě ve Washingtonu však při Trumpově projevu neskrývali nadšení.

„Byl to úžasný projev. Řekl správné věci ve správný čas a přesně to, co nyní potřebujeme,“ prohlásil asi šedesátiletý Niel z jižního Marylandu. Nepochybuje o tom, že Trump své sliby dokáže splnit. „Stojí za ním miliony lidí, může se opřít o nás všechny,“ dodal.

Debie Cooková, rovněž z Marylandu, Trumpovu promluvu k národu považuje za báječnou. „Projev byl perfektní, přesně takové činy potřebujeme,“ prohlásila Lorry, která do Washingtonu přijela s kamarádkou Cookovou. „Myslí to skutečně, on nám chce pomoci,“ dodala.

„Byl dobrý,“ řekl o projevu asi třicetiletý Dustin z Marylandu. „Byla tam sice slabší místa, ale říkal správné věci,“ dodal. O naplnění slibů trochu pochybuje. „Byl to hlavně politický projev,“ prohlásil s tím, že při inauguracích jsou taková slova běžná.

Trumpův projev vyvolal mediální odezvu i v dalších evropských zemích. Nyní vládne v Bílém domě „čistý populismus“, uvedl rakouský list Der Standard. Po „agresivním, bojechtivém projevu je jasné, že svět musí očekávat od Spojených států více protekcionismu a izolacionismu“, dodal Der Standard. Projev nového prezidenta ukázal, že „Trump neopustí populistické slogany z volební kampaně“, napsal německý list Die Welt.

Trumpova politika stavějící Ameriku na první místo vyvolala obavy v médiích i v dalších zemích, například ve Španělsku. „Trump zahájil varováním světu: Budu myslet pouze na Ameriku,“ napsal list El Confidencial.

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung podotkl, že „ve stopách velikánů jako George Washington, Abraham Lincoln a Franklin Roosevelt se nově zvolený prezident jeví jako chuligán“. Podle švýcarského deníku se Američané rozhodli pro „riskantní experiment, za jehož neúspěch draze zaplatí“.

Trumpovu inauguraci provázeli protesty, které se místy neobešly bez násilí. Policisté během nich zadrželi 90 protestujících. Protesty se konaly i v Evropě, ale účast byla nízká. Pražský protest se kvůli nedostatku zájemců například vůbec neuskutečnil.