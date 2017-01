Trumpovy inaugurace se má zúčastnit jen milion lidí. Oslavy budou skromnější

Nastupující americký prezident Donald Trump očekává, že na jeho páteční inauguraci dorazí rekordní množství lidí. Oslavy budou mít výrazně decentnější podobu, než tomu bylo u nastupujících hlav USA v minulosti, uvedla agentura Reuters. Ceremoniál, který by podle úřadů mohl do Washingtonu přitáhnout téměř milion návštěvníků, předznamená již dnešní pietní akt na Arlingtonském hřbitově a slavnostní koncert. Do akce se zároveň chystají i Trumpovi odpůrci, kteří naplánovali řadu demonstrací.