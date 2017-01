Velkolepá inaugurace? Trump na ni shromáždil nejvíc peněz v historii

Zmíněná suma je takřka stejná, jakou pro obě své ceremonie skládání prezidentského slibu dohromady shromáždil dosluhující šéf Bílého domu Barack Obama. Ten měl v roce 2009 k dispozici 55 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) a o čtyři roky později 43 milionů dolarů (1,1 miliardy korun).

Ačkoli Trump má na organizaci oslav převzetí moci zdaleka nejvíce peněz než prezidenti v minulosti, Trumpův inaugurační výbor, který je na podrobnosti programu skoupý, chce ceremonii pojmout citlivě a s důrazem na to, že budoucí prezident se chce věnovat především práci a ne bujarému veselí. Předseda výboru Tom Barrack řekl, že inaugurace nebude připomínat cirkusovou podívanou. „Bude to mít spíše poetický ráz a nepůjde o cirkusu podobné oslavy korunovace,“ dodal Barrack. Trump podle šéfa výboru umírněnou podobu ceremoniálu žádal. „Bude to krásné, s leitmotivem 'Nechte mě pracovat',“ řekl Barrack.

Portál Politico poznamenal, že v rozhovoru s novináři šéfpořadatel inauguračního ceremoniálu odpovídal na dotazy, zda se výbor neobává organizace 20. ledna, kdy Trump složí slib. Americká média totiž informovala o tom, že výbor se potýká s odmítavým postojem uměleckých hvězd.

Trumpovi odpůrci chystají na protest pálit americké vlajky:

Zatím je známo, že na inauguraci zahraje školní černošská kapela z alabamské Talladega College, která se s datem založení v roce 1867 označuje za nejstarší soukromou, historicky černošskou školu v Alabamě. Vystoupí také tanečnice ze skupiny The Radio City Rockettes a mormonský chrámový sbor The Mormon Tabernacle Choir, který zpíval na inauguraci prezidentů Ronalda Reagana, George Bushe staršího i George Bushe mladšího.

Tradiční hymnu zazpívá šestnáctiletá Jackie Evanchová, vítězka reality show America's Got Talent, vysílané v české verzi jako Česko hledá SuperStar.

Vedle oslav se očekávají i demonstrace. Trumpovi odpůrci je plánují po celých Spojených státech a také ve Washingtonu. Levicová skupina Disrupt J20 chce masovou účastí 20. ledna zablokovat ceremonie v metropoli.

V sobotu, tedy den po inauguraci, se uskuteční pochod za práva žen, kterého se podle odhadů zúčastní na 200 tisíc lidí. Tato akce má podle organizátorů nové administrativě a Kongresu připomenout, že je třeba dodržovat práva žen a že nelze názory a sílu žen podceňovat.

