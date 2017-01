Oko za oko: Írán zakázal vstup Američanům

Írán znemožní americkým občanům vstup do země, oznámila dnes íránská vláda. Je to odveta za pozastavení vstupu lidí z Íránu a dalších šesti převážně muslimských států do USA, které v pátek nařídil nový americký prezident Donald Trump s cílem snížit riziko vstupu teroristů z těchto zemí na americkou půdu.