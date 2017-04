Trump: Za chemickým útokem v Sýrii je Asad, měla by přijít reakce

„To, co udělal Asad, je hrozné,“ citovala agentura AFP Trumpa z prezidentského letadla, ve kterém mířil na setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. „Co se stalo v Sýrii je ostudou pro lidstvo, a on (Asad) je u moci, takže myslím, že by se něco mělo stát,“ dodal Trump, který ale odmítl upřesnit, co si pod tím představuje.

„Uvažujeme o vhodné odpovědi na porušování všech předchozích rezolucí OSN, mezinárodních standardů,“ prohlásil Tillerson během krátkého prohlášení na letišti ve floridském West Palm Beach, kde přivítal čínského prezidenta. „Asadova role do budoucna je nejistá,“ prohlásil šéf americké diplomacie.

Trump podle agentury Reuters uvedl, že od chemického útoku nehovořil o vzniklé situaci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož země podporuje Asadův režim. Trump ale připustil, že v určité chvíli na takový rozhovor dojít může.

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes naznačila, že za úterním chemickým útokem stojí režim syrského prezidenta Asada. „Řada faktorů naznačuje, že Asadův režim je zodpovědný za tento útok,“ řekla Merkelová na tiskové konferenci.

Už předtím německá kancléřka označila za ostudu, že se Rada bezpečnosti OSN ve středu nedokázala dohodnout na rezoluci, která by ho odsoudila.

Kandidát na francouzského prezidenta a hlavní favorit nadcházejících voleb Emmanuel Macron prohlásil, že v Sýrii by se měla podniknout vojenská intervence s mandátem OSN, pokud se potvrdí, že syrský vládnoucí režim použil chemické zbraně.

