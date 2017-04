OSN: útok v syrském Idlibu byl válečný zločin. Podle Británie důkazy ukazují na Asada

„Je třeba věc jednoznačně vyšetřit, abychom se zbavili veškerých pochybností. Odpovědnost je nutné vyvodit na základě tohoto vyšetřování,“ uvedl pouze.

Podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona ale důkazy jednoznačně směřují k tomu, že za chemickým útokem, který podle některých zdrojů usmrtil okolo stovky lidí, stály Asadovy síly. „A že to udělali s plným vědomím toho, že používají nelegální zbraně k barbarskému útoku na vlastní lidi,“ řekl v Bruselu Johnson. Není podle něj možné, aby podobná vláda mohla být v Sýrii legitimní.

„Jsem přesvědčen, že Rada bezpečnosti OSN dostojí své zodpovědnosti,“ prohlásil Guterres. Rada se kvůli incidentu schází dnes odpoledne. Francie, Británie a USA navrhly rezoluci, která údajný útok chemickými zbraněmi odsuzuje. „Tohle je moment pravdy,“ poznamenal k odpolednímu jednání generální tajemník OSN.

Německý ministr zahraničí Siegmar Gabriel dnes na bruselské konferenci vyzval Rusko, aby rezoluci podpořilo. Moskvu v Bruselu nezastupuje ministr zahraničí Sergej Lavrov, ale jen jeho náměstek. Na konferenci zcela chybí klíčový regionální hráč, kterým je Turecko. Dosud oficiálně kandidát na členství v EU se v posledních měsících s unií a některými jejími členy rozhádal a stále úžeji spolupracuje s Moskvou.

Ostrá slova dnes v Bruselu volil i libanonský premiér Saad Harírí. Svět by podle něj neměl být úterním útokem překvapen, neboť je to světové společenství, které podobné věci svou nečinností syrskému režimu umožňuje. „Do Bruselu dnes každý přijel, aby tu udělal prohlášení. Ale režim už své prohlášení udělal v Sýrii. Bohužel nikdo nemá odvahu na to, něco proti tomu režimu udělat,“ řekl novinářům Harírí. Připomněl také, že v Libanonu je nyní 1,5 milionu syrských uprchlíků a situace se stává neudržitelnou.

Lékaři bez hranic: šllo o dva plyny, zřejmě sarin a chlór

Útok na povstalci ovládané město Chán Šajchún si podle některých zdrojů vyžádal nejméně 100 obětí a 400 raněných. Podle opoziční Syrské organizace pro lidská práva na město útočila buď syrská armáda, nebo Rusko a letadla shodila toxický plyn.

Podle organizace Lékaři bez hranic (MSF) oběti úterního útoku vykazují příznaky toho, že byly zasaženy nejméně dvěma různými chemickými látkami. Jedna z nich může být sarin, druhá chlór. Informovala o tom mluvčí české pobočky MSF Iveta Polochová.

„Tým Lékařů bez hranic, který poskytuje podporu urgentnímu příjmu v nemocnici v Báb al-Hávě v syrské provincii Idlib, potvrdil, že symptomy pacientů z Chán Šajchúnu odpovídají vystavení neurotoxinu jako je například sarin,“ upozornila Polochová. Osm přijatých pacientů mělo mimo jiné zúžené zorničky, svalové křeče a mimovolné vyprazdňování střev, upřesnila.

Pracovníci MSF navštívili i další nemocnice, kde zdravotníci ošetřovali oběti útoku. Poté informovali, že „oběti byly cítit po bělících prostředcích, což naznačuje, že tito pacienti byli vystaveni chlóru“.

Moskva i Sýrie podíl na útoku popírají

Stálý člen Rady bezpečnosti OSN Rusko, které v syrské válce podporuje Damašek, dnes ale přišlo s vysvětlením, že plyn pocházel z detonace chemického skladu rebelů, který bombardovala syrská vládní letadla. Povstalci dnes takové tvrzení odmítli.

Útok podle Guterrese dokládá potřebu vyvinutí tlaku na strany sedmiletého syrského konfliktu, aby konečně pochopily, že je třeba jej ukončit. „Je třeba zajistit, že v Astaně se prosadí skutečné příměří, že v Ženevě se skutečně posunou mírové rozhovory směrem k politickému řešení,“ podotkl. Mezinárodní společenství musí též efektivně pomáhat obyčejným Syřanům, kteří trpí nejvíce ať už v Sýrii či jako uprchlíci v okolních zemích.

Právě to je hlavním cílem nyní začínající bruselské konference. Sedm desítek delegací z celého světa bude dnes v Bruselu hodnotit, jak se zatím daří plnit závazky pomoci Sýrii dojednané loni v únoru v Londýně, a také oznámit nové.

Trump: Je to hrůzná urážka lidstva Americký prezident Donald Trump považuje úterní chemický útok v Sýrii za „děsivý a nepopsatelný“. „Je to hrůzná urážka lidstva,“ řekl Trump při setkání s jordánským králem Abdalláhem II. v Oválné pracovně Bílého domu.



Podle Trumpa byly útokem „překročeny mnohé meze“. Svůj postoj k syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi a k Sýrii obecně prý americký prezident „hodně moc změnil“. „Tyto ohavné činy Asadova režimu nelze tolerovat,“ prohlásil Trump. Zahynuli podle něho nevinní lidé, včetně žen a dětí „a dokonce krásných malých miminek“.



Trump v této souvislosti opět kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu, že vůči Asadovu režimu použil jen „planých hrozeb“, když se zjistilo, že chemické zbraně používá. Demokratičtí senátoři jej na oplátku kritizovali, že se při odsouzení chemického útoku ani slovem nezmínil o odpovědnosti Ruska, které jako spojenec Asadova režimu hájí zájmy nynější vlády této blízkovýchodní země.

