Trump stopnul dodávky zbraní syrským povstalcům. Kvůli spolupráci s Ruskem

Americký prezident Donald Trump nechal zastavit dodávky zbraní takzvaným umírněným povstalcům v Sýrii. Podle listu The Washington Post (WP) chce tímto způsobem zlepšit spolupráci s Ruskem v Sýrii. Zbraně oddílům, které jsou zapojeny do boje proti vládě syrského prezidenta Bašára Asada, několik let dodávala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA), která také zajišťovala povstalcům výcvik.