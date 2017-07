Trump po setkání s Macronem: USA zůstanou lídrem v ochraně klimatu

Trump připomněl, že výsledkem jeho nedávného jednání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem bylo příměří na jihu Sýrie, které dosud trvá. Oznámil také, že se jedná o další dohodě o zastavení palby v jiné oblasti země. Macron také uvedl, že Paříž a Washington se domluvily na společném postupu v boji proti kybernetické kriminalitě a internetové propagandě.

Pokud jde o pařížskou dohodu o klimatu, „leccos se může stát, uvidí se, co to bude,“ poznamenal Trump, když prohlásil, že Spojené státy „zůstanou lídrem“ pokud jde o ochranu klimatu. „Budeme o tom mluvit. Pokud se to stane, bude to skvělé, pokud ne, bude to také OK,“ řekl bez podrobností americký prezident. Podle agentury Reuters tak možná ponechal otevřenou možnost, že ústup od pařížské dohody nakonec odvolá.

V souvislosti se syrskou krizí Macron na tiskové konferenci oznámil, že Francie a USA budou spolupracovat na „cestovní mapě“ pro obnovu poválečné Sýrie.

„Požádali jsme naše diplomaty, aby v tomto směru pracovali, takže v příštích několika týdnech může přijít konkrétní iniciativa,“ řekl francouzský prezident. Ujme se jí podle něj pětice stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kromě Francie a USA tedy ještě Rusko, Británie a Čína.

Trump ze důležitý bod jednání se svým francouzským hostitelem označil debatu o posílení bezpečnostní spolupráce. „Dnes vidíme různé hrozby pocházející od ničemných režimů jako je Severní Korea, Írán nebo Sýrie a od vlád, které je financují a podporují. Vážnou hrozbou jsou také teroristické organizace. Potvrdili jsme náš jednotný postoj proti těmto nepřátelům lidstva a náš záměr zbavit je území, finančních zdrojů, (komunikačních) sítí a ideové podpory,“ zdůraznil.

Trump se v odpovědi na jeden z dotazů krátce zmínil o aféře kolem loňské schůzky svého nejstaršího syna s ruskou právničkou, která prý měla dodat ruské kompromitující dokumenty na Hillary Clintonovou, protikandidátku Trumpa v prezidentských volbách. Schůzka byla podle Trumpa krátká a nic nepřinesla. Většina lidí by se podle prezidenta zachovala stejně jako Donald junior.

Právnička Natalja Veselnická, s níž se jeho nejstarší syn loni v červnu v New Yorku setkal, nemá podle Trumpa vazby na ruskou vládu. Je prý soukromou osobou, která jen „vymetá kuloáry“.

Francouzští novináři Trumpovi připomněli jeho kritická slova o Paříži, kterou podle dřívějších prezidentových vyjádření není radno vzhledem ke hrozbě terorismu navštěvovat. „Paříži se bude dařit dobře,“ opravil se Trump. Jedním z důvodů je prý fakt, že země má nyní „velkého a nesmlouvavého“ prezidenta.

