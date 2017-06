Trump na energetických námluvách. Americký plyn chce nabízet i Česku

„Jsou takoví, kteří tyto dodávky používají skoro jako politickou zbraň a hrozí zastavením dodávek v nejchladnějších obdobích roku,“ řekl Cohn, a odkázal tím na přerušení dodávek plynu z Ruska v letech 2006 a 2009. „Naším záměrem je být silou dobra a zpřístupnit plyn každému, kdo jej potřebuje,“ dodal poradce.

Trump přiletí do Varšavy 5. července večer a o den později má přednést řeč na jednom z náměstí v centru města. Šéf Bílého domu se pak setká s účastníky jednání takzvané iniciativy Trojmoří, do níž patří 12 zemí včetně Česka.

Počátkem měsíc dorazil do terminálu u polského Svinoústí první tanker se zkapalněným zemním plynem (LNG) z USA. Šlo o vůbec první dodávku amerického plynu z břidlicových ložisek do oblasti východní a severní Evropy. Tento týden dostala svou první dodávku amerického LNG Litva. Trump by měl představit své plány rozvoje těžby a vývozu plynu ve čtvrtek ve Washingtonu.

Tanker dorazil do Polska 8. června

Prezident Miloš Zeman už nechal oznámit, že na jednání ve Varšavě nepojede. „S účastí nepočítáme od počátku. Pan prezident má dlouhodobě plánovanou dovolenou,“ sdělil v polovině června jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Trumpova návštěva se odehraje v rámci jeho cesty na dvoudenní summit skupiny velkých ekonomik G20. Ten začne 7. července v Hamburku.

