NYT: Americká žurnalistika selhala. Média neodhadla míru hněvu voličů

Sdělovacím prostředkům unikl životní příběh, který se odehrával všude kolem. Předběžné odhady volebních výsledků nebyly jen nepřesné; byly na míle vzdálené tomu, co se ve skutečnosti odehrávalo.

Nikdo neočekával takovou noc - že republikán Donald Trump předběhne tak šokujícím způsobem demokratku Hillary Clintonovou a stane se prezidentem Spojených států. Šlo však o víc než o nepřesné předvolební průzkumy. Média neodhadla míru hněvu mnoha amerických voličů, kteří mají strach o práci a cítí se ohroženi obchodními dohodami a nerespektováni Washingtonem, americkou burzou a médii.

Když předvolební průzkumy potvrdily předpoklady, že Trump nemá šanci na výhru, žurnalisté to nijak nezpochybňovali, mysleli si totiž to samé. Trumpovi stoupenci, kteří tvrdili, že republikánský kandidát šanci na výhru má, byli podle novinářů naprosto odtrženi od reality. Nakonec bylo vše naopak.

Před pár měsíci se evropským médiím nepodařilo předpovědět rozhodnutí Britů opustit EU. Americké volby 2016 jsou dalším brexitem.

Přestože Federální úřad pro vyšetřování (FBI) na konci října oznámil, že bude zkoumat další soukromé emaily Hillary Clintonové, mnoho lidí věřilo, že volební souboj skončil. List The Huffington Post tvrdil, že vítězství Clintonové bude „solidní, i když nijak ohromující“, a ujišťoval čtenáře, že „Hillary na to má“. Podobný názor měl ještě v úterý večer i list The New York Times, který předpovídal, že Clintonová má 84procentní šanci na vítězství.

V průběhu večera nastal zásadní obrat. Mainstreamová média se snažila doběhnout autobus, který jim ujel. Ve 22:00 místního času se Trumpova šance na vítězství podle odhadů Tne New York Times zvedla na 93 procent. Odhady začala měnit i jiná média. Zpravodaj stanice CNN John King řekl divákům u televizních obrazovek, že debata okolo prezidentských voleb v posledních týdnech neodrážela realitu. Před sebou měl mapu, na které bylo jasně vidět, že Trump má šanci dostat se do Bílého domu. King připustil něco mimořádného. Pokud sdělovací prostředky nepublikovaly zprávy, které byly ukotveny v reálných politických poměrech, pak selhaly v plnění své nejzákladnější funkce.

Nečekaná změna favorita okamžitě vyvolala pochybnosti o důvěryhodnosti moderních průzkumů veřejného mínění. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné se dovolat některým dotazovaným, jsou vůbec předvolební průzkumy schopné zmapovat veřejné mínění? „Myslím, že v dotazování byl nepořádek,“ řekl Stanley Greenberg, který se podílel na volebních průzkumech demokratů. „Ale podle mého názoru šlo hlavně o špatnou interpretaci průzkumů,“ dodal.

Republikánský stratég Mike Murphy řekl televizní stanici MSNBC: „Moje křišťálová koule byla roztříštěna na atomy.“ Předpokládal, že volby vyhraje Clintonová.

Bez ohledu na výsledek je jasné, že analytici od začátku podcenili sílu Trumpova elektorátu a hnutí, které vybudoval. Je evidentní, že problémy v žurnalistice jsou zásadnější než špatné předvolební odhady. Média nebyla schopna držet krok s protisystémovou náladou, která obrací svět vzhůru nohama.

Politika nejsou jen čísla. Stav společnosti, který je krví americké politiky, pouhá čísla nezachytí.

