Teplá místa pro vyvolené. Přílepek odřízne opozici od kontroly městských firem

Ovládnutí městských a krajských firem je pro zástupce měst a krajů klíčové. Může jít o nemocnice, dodavatele vody, správce kanalizací, dopravní podniky, správce silnic a další firmy. Točí se v nich obrovské sumy peněz a jejich zakázky nejednou zajímaly protikorupční policii. Pro krajské radní, kteří získají nominace do jejich vedení, jsou také zdrojem odměn za výkon funkce.

Potíž je v tom, že opozice, ať už na krajích či ve městech, zůstává odříznuta od šance prosadit své zástupce do některých ovládaných firem a dostává také menší přístup k informacím, kdo v podnicích zasedne.

Jak mohou dopady v praxi vypadat, varovala senátorka Renata Chmelová, která je zároveň zastupitelkou v Praze 10. „V Praze se stalo to, že do představenstva Dopravního podniku byl jmenován členem představenstva Antonín Weinert z ČSSD, který byl u nás odpovědný za kauzu Key Investment, kdy jsme jako Praha 10 přišli o 216 milionů korun. Problém je v tom, že rada jedná neveřejně. Rada hlavního města nominovala tohoto člověka, aniž o tom informovala zastupitelstvo,“ uvedla.

Na kontrolory v městských akciovkách zapomeňte

V praxi jde o to, že zastupitelstvo podle nových pravidel bude moci navrhovat zástupce pouze do těch orgánů obchodních společností, jichž není obec jediným společníkem. Tam, kde obec je jediným společníkem, má o obsazení rozhodovat jen rada. Zastupitelstvo sice může říci své, ale rada se jeho doporučeními nemusí řídit.

Autor návrhu, poslanec Lukáš Pleticha z ČSSD to vysvětluje potřebou větší pružnosti nutné například při odvolávání zástupců měst a krajů ve firmách. Poslanci návrh načetli po dohodě se Svazem měst a obcí.

O zákonu ale senátoři hodně váhali. „Podle mě se tahle věc vůbec nemá řešit v zákoně o odpovědnosti za přestupky, protože s ním nesouvisí. Vypadá to jako klasický přílepek,“ říká senátor Libor Michálek. Stejného názoru byla i senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. „Vůbec to s přestupky nemá co dočinění. Jde o klasický přílepek, který tam nemá co dělat,“ uvedla v Senátu při projednávání. Přesto bylo podle ní potřeba zákon nechat projít. „Pokud bychom zákon nepřijali, mohlo by to narušit celou reformu přestupkového práva,“ uvedla.

