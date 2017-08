Telička se do kampaně ANO nezapojí. Nebyl osloven

„V tuto chvíli vidím, že kampaň se rozběhla, a nemám ten pocit, že by byla poptávka a ani já s tím nepočítám,“ řekl Telička o svém zapojení do kampaně. Uvedl zároveň, že i kvůli svým povinnostem místopředsedy EP by pro ni obtížně hledal čas.

Do volebního programu ANO Telička několik příspěvků poslal, neví ale, zda byly zohledněny. „Já jsem před řadou měsíců dával své teze do několika částí programu. Tu zpětnou vazbu nemám, takže uvidíme, jak se případně promítnou nebo nepromítnou,“ řekl. ANO zveřejní svůj volební program v neděli a Telička podotkl, že jako nestraník ho předem k dispozici nemá.

Už přišel kouzelník? Kapesní průvodce politickými sliby, verze 2017

O směřování ANO v evropské politice nemá přesné informace. „Já vám to řeknu zcela otevřeně, že já v tuto chvíli přesně nevím,“ řekl na dotaz, co mohou v této oblasti voliči od hnutí a jeho předsedy Andreje Babiše čekat. I to byl jeden důvod, proč se vzdal pozice experta ANO na zahraniční politiku.

Telička uvedl, že se jeho názory začaly s těmi Babišovými v některých oblastech rozcházet. Neshodují se například v otázce zavedení společné evropské měny v Česku. Zatímco Babiš ji odmítá a označuje euro za neúspěšný projekt, Telička je dlouhodobý stoupenec eura. Dnes odmítl také názor, že zachování národní měny poslouží Česku jako nástroj pro vyšší konkurenceschopnost ekonomiky. Konkurenceschopnosti by podle něj víc pomohlo, kdyby se Česko zaměřilo na rozvoj ekonomických oborů s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou například moderní technologie.

Čtěte také: