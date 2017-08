Optimální povolební koalice by byla ANO a ČSSD, předeslal Zeman

Zeman také kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), že využil k jeho kritice zahraničních médií. Sobotka, který měl se Zemanem ostré spory, rakouskému deníku Die Presse řekl, že věří tomu, že po prezidentských volbách bude mít Česko jinou hlavu státu a že se pak na Hradě změní politická kultura.

K říjnovým sněmovním volbám Zeman uvedl, že si vítěz voleb vybere svého koaličního partnera sám a že prezident nemá právo vnucovat svůj osobní názor, může maximálně doporučovat. „Ten osobní názor je, že by optimální kombinací v té celkové politické mizérii byla koalice hnutí ANO a sociální demokracie. Jestli to takhle vyjde nebo ne, to se uvidí,“ řekl.

Zeman se v minulosti opakovaně zastal hnutí ANO nebo jeho předsedy Andreje Babiše, naposledy při policejní žádosti o vydání šéfa ANO k trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo. Naopak tvrdě kritizoval vedení ČSSD, kterou sám v minulosti vedl. Sobotku například nepřímo nazval sviní.

Předseda vlády rakouskému deníku Die Presse řekl, že Zemanovy výroky nevypovídají nic o politické kultuře v Česku, ale spíše o politické kultuře na Pražském hradě. „Věřím, že po příštích prezidentských volbách budeme mít jinou hlavu státu. A pak se kultura na Hradě změní,“ poznamenal Sobotka. V předchozí volbě podle něj Zeman získal podporu, protože se sám prezentoval jako outsider. „A protože lidé nevěděli, co je čeká,“ dodal.

Zeman dnes řekl, že „se nikdy nesnížil“ ve své prezidentské funkci k tomu, aby v rozhovoru pro zahraniční časopis kritizoval premiéra. „Myslím si, že domácí spory se mají vyřizovat doma,“ podotkl. Dodal, že si o Sobotkovi myslí, že je špatný premiér, zatímco Sobotka si o něm myslí, že je špatný prezident. Spor podle něj rozhodnou voliči.

Na otázku, co ho zaujalo z volebních programů stran, poznamenal, že ještě nejsou známé kompletní programy, a je tedy předčasné říkat, co ho zaujalo. „Nevím o něčem, co by bylo natolik fascinující, aby přitáhlo mou pozornost,“ podotkl.