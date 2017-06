Tajné služby pod kontrolou. Novela zákona o zpravodajských službách prošla

Sněmovní komise nyní kontrolují činnost Bezpečnostní informační služby, tedy civilní kontrarozvědky, a Vojenského zpravodajství, což je jednotná armádní zpravodajská služba, jež se zaměřuje na rozvědnou i kontrarozvědnou práci. Pokud předlohu schválí také Senát a podepíše prezident, poslanci budou nově dohlížet i na Úřad pro zahraniční styky a informace, což je civilní rozvědka.

Vedle toho vznikne novelou orgán nezávislé kontroly, který by měl být složený z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných lidí. Kontroloval by všechny zpravodajské služby, navíc i takzvané živé věci, byť s omezeními. Služby by nemusely předávat například údaje, které by mohly jejich akce zmařit.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) připomněl, že vláda už dřív prosadila posílení pravomocí tajných služeb, dostaly přístup k širšímu okruhu informací v souvislosti s bojem proti terorismu nebo organizovanému zločinu. Ocenil proto, že Sněmovna souhlasila také s posílením kontroly. „Domnívám se totiž, že čím více pravomocí zpravodajské služby dostanou, tím důsledněji musí probíhat kontrola, zda nehrozí jejich zneužití,“ citoval Sobotku v tiskové zprávě Úřad vlády.

Členy orgánu se budou moci stát výhradně čeští občané, kteří dosáhli 40 let věku a mají vedle vysokoškolského právnického vzdělání taky prověrku na stupeň přísně tajné. Členy má vybírat Sněmovna na návrh vlády na dobu pěti let.

Kontrolní orgán bez členů vlády či poslanců

V kontrolním orgánu nebudou moci zasedat lidé, kteří byli v posledních třech letech příslušníky nebo zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Zákon vylučuje taky prezidenta, členy vlády, jejich náměstky, poslance, senátory, soudce i krajské nebo obecní zastupitele. Poslankyně za ANO Jana Lorencová neprosadila rozšíření okruhu těchto lidí na podnikatele, kteří v posledních třech letech pracovali pro veřejnou správu nebo pobírali dotace. Neuspěla ani s návrhem, podle kterého by kontrolní orgán musel posílat vládě každého půl roku zprávu o činnosti, kabinet by o obsahu informoval veřejnost.

Sněmovna v normě upravila odměňování členů tohoto orgánu. Nemají pobírat paušál 20 tisíc korun měsíčně, odměny se navážou podle schváleného návrhu Romana Váni (ČSSD) na platovou základnu, z níž se počítají soudcovské platy. Členové orgánu mají dostávat její čtvrtinu, což ovšem nyní zhruba odpovídá původně navrhované paušální částce.

ODS neprosadila vyšší ochranu tajných služeb před vyšetřovateli. Policisté tak nebudou muset mít povolení vrchního soudu k prohlídce objektů, v nichž se nacházejí materiály označené za tajné a přísně tajné, jak v jedné z několika obdobných úprav požadoval Marek Benda.

Poslanci vypustili na návrh bezpečnostního výboru u Vojenského zpravodajství vymezení, že se stará i o bezpečnost. Zůstane jen obrana.

