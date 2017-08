Szydlová označila Macronův postřeh o izolaci Polska za arogantní

„Prezidentovi doporučuji, aby byl smířlivější… Možná jsou jeho arogantní poznámky výsledkem nedostatku zkušeností,“ uvedla na Macronovu adresu Szydlová, kterou citovala agentura Reuters. „Prezidentovi doporučuji, aby se soustředil na záležitosti své vlastní země. Možná pak bude schopen dosáhnout stejných hospodářských výsledků a stejné úrovně bezpečnosti pro občany, jakou zaručuje Polsko,“ uvedla Szydlová.

Polská premiérka dále poznamenala, že o budoucnosti Evropy nebude rozhodovat Macron, ale že bude utvářena všemi členskými státy.

„Polsko se nedostává do izolace,“ prohlásil dnes také polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním setkání se svými kolegy z Rumunska a Turecka a s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. „Dnes hostíme důležité setkání, takže prezident Macron nesleduje pečlivě zprávy, neví, co se děje v této části Evropy,“ řekl dále šéf polské diplomacie. „Ale to se stává,“ dodal.

Francouzský prezident dnes po setkání se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem mimo jiné prohlásil, že těmi kroky, které učinila konzervativní vláda strany Právo a spravedlnost (PiS), se Polsko samo v Evropě izoluje. Varšava se rozhodla pustit se s Evropskou unií do sporů na mnoha frontách, a nebude proto schopna určovat budoucí směr vývoje evropského bloku, řekl také Macron.

Francouzský prezident dnes do Bulharska zavítal poté, co ve čtvrtek navštívil Rumunsko a ve středu se v Salcburku setkal s rakouským kancléřem Christianem Kernem, českým premiérem Bohuslavem Sobotkou a předsedou slovenské vlády Robertem Ficem. Fakt, že na cestě po střední a jihovýchodní Evropě opominul Maďarsko a Polsko, vyvolal značnou pozornost.

Polska se dnes po setkání s Macronem zastal bulharský premiér Bojko Borisov. Otevřená konfrontace mezi jednotlivými členskými zeměmi unie je podle něj zničující. Správným řešením je dialog a hledání řešení. Polsko a Maďarsko nejsou jen našimi přáteli, ale i součástí EU, dodal Borisov.

