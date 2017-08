Z cesty do Evropy je cesta od Evropy. Visegrád pro nás ztrácí smysl

Černínský palác zatím v zájmu visegrádského spojenectví tiše toleruje tažení proti liberální demokracii v Polsku a Maďarsku. Nedokáže se jasně vymezit proti krokům, které mohou po téměř třiceti letech znamenat změnu poměrů ve středoevropském prostoru. A to klidně na dalších třicet let. Je pro nás toto spojenectví ještě výhodné, nebo už nám škodí, a to nejen politicky, ale i ekonomicky v očích zahraničních investorů?