Strůjce reformy policie Laube končí. Bude radit Chovancovi

Náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube v polovině září skončil ze zdravotních důvodů u policie. Dál by měl působit jako poradce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) pro oblast bezpečnosti. Jeho nástupce vzejde z výběrového řízení, do funkce by měl nastoupit od 1. ledna 2017. Laubeho zatím ve funkci nahradí Milan Černek, který dosud byl ředitelem Útvaru speciálních činností.