Strážce eura Draghi: Kdo chce z eurozóny, musí napřed splatit všechny dluhy

Evropské mocenské struktury daly poprvé najevo, do jaké míry se obávají populistických odstředivých tendencí ve vztahu k budoucnosti Evropské unie. Šéf Evropské centrální banky Mario Draghi v dopise, jejž poslal v pátek dvěma poslancům italského parlamentu, napsal následující varování: „Pokud by nějaká země měla opustit eurosystém, musela by její centrální banka napřed v plné výši vyrovnat veškeré své závazky vůči ECB.“

Šéf ECB tak vůbec poprvé připustil možnost, že by na podobnou situaci mohlo dojít. Je to dosud nejotevřenější prohlášení představitele evropských mocenských struktur na dané téma. Je to logické; 47 procent Italů by se rádo eura zbavilo (jen 41 procent si myslí, že jim společná měna jde k duhu) a dokonce i v obvykle silně proevropské Francii si jen 53 procent lidí myslí, že euro tamní ekonomice pomáhá. Před rokem byl tentýž údaj na 63 procentech.

Jak si vedou jednotliví partneři ECB (bilance zemí v miliardách eur) Německo 754,1 Lucembursko 166,8 Nizozemsko 99,6 Finsko 53,7 Kypr 5,6 Estonsko 1,0 Malta 0,9 —— ——— Slovinsko -0,7 Irsko -1,9 Litva -1,9 Slovensko -4,5 Lotyšsko -5,2 Belgie -6,4 Rakousko -30,5 Francie -38,7 Řecko -71,8 Portugalsko -72,3 Španělsko -330,4 Itálie -358,6

Zdroj: ECB

Draghiho požadavek mluví o bilanci systému TARGET2, jenž funguje, zjednodušeně řečeno, jako jednotná clearingová platforma pro 20 centrálních bank eurozóny včetně samotné ECB plus centrální banky pěti zemí, které se k systému dobrovolně přidružily, tj. Dánska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Polska. (Česko tak neučinilo a proto jeho závazky vůči ECB nelze tímto způsobem kvantifikovat.)

Požadavek na okamžité splacení veškerých dluhů v případě odchodu z eurozóny však může být smrtící: zrovna Itálie, které by se vlastní měnová politika hodila jako sůl, by musela splatit 358,6 miliardy eur. Média proto vysvětlují Draghiho dopis jako nepříliš důsledně zastřené varování každé zemi, která by zaječí úmysly pojala.

