Obnova Krušných hor bude stát až přes čtyři miliardy korun

Krušné hory byly postižené imisemi po rozvoji těžby na severu Čech v 70. a 80. letech minulého století. Plošně tam odumřelo na 40 tisíc hektarů lesních porostů, poškozené byly i lesní půdy. V té době se začaly zakládat porosty dřevin, které měly provizorně nahradit mrtvé dřevo.

„V současnosti se nachází na konci své předpokládané životnosti a je nezbytné zajišťovat jejich přeměnu na porosty cílových dřevin,“ píše v plánu resort. Přeměnit by se přitom mělo ještě přibližně 15 tisíc 800 hektarů porostů, z toho přibližně 5500 hektarů je potřeba přeměnit do deseti let.

Škodu stromům působí i přemnožení jeleni a další zvěř. Podle odborníků z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivost jsou jeleni v Krušných horách třikrát až sedmkrát přemnožení proti normálním stavům, jejich počty se ale liší v jednotlivých lokalitách. Zvířata nové stromy okusují a staré loupou, vegetace pak snadněji onemocní hnilobou. „Umělá obnova je možná pouze při vynaložení nadměrných finančních prostředků a práce na její ochranu v podobě individuálních ochran, lesnických oplocenek, pachových ohradníků a nátěrů,“ informuje resort. Předpokládají se větší odstřely, aby do pěti let bylo v horách maximálně 150 procent normovaných stavů.

Stát také v Krušných horách letecky vápní půdy postižené imisemi, přičemž by tak měl pokračovat až do roku 2030.

Peníze na pokračování revitalizace by mělo dodat ministerstvo zemědělství. Do roku 2020 by mělo jít o 361 milionů korun, v dalším desetiletí pak o 753 milionů. Ministerstvo životního prostředí by mělo poskytnout do roku 2030 až 70 milionů korun, státní podnik Lesy ČR pak necelých 900 milionů korun. Zbytek do 4,1 miliardy by se měl najít v evropských programech.