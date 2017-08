Starostové chtějí změny v ústavním právu. Senát by mohl zpochybnit amnestie

Senát by měl podle představ Starostů dostat možnost třípětinovou většinou všech členů navrhovat Ústavnímu soudu zrušení vyhlášené amnestie či individuální milosti. Mohl by k tomu přikročit v případě, že by krok hlavy státu podle senátorů zpochybňoval demokratický právní stát. Posoudili by to ústavní soudci. STAN při konstrukci vyšel ze slovenského vzoru.

„Narážím na amnestii Václava Klause, která zastavila trestní stíhání u nejzávažnějších hospodářských trestných činů. To mělo za následek výrazný dopad na poškozené a byla podkopána důvěra v právní stát,“ konstatovala právnička Hana Marvanová, která je jednou z garantek programu STAN. Šéf hnutí Petr Gazdík upřesnil, že zákon by byl obecný, a umožnil tak zpochybnění i amnestií z minulosti.

Klaus vyhlásil amnestii na začátku roku 2013 u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky. Podle údajů ministerstva spravedlnosti se dotkla 111.263 odsouzených a obviněných. Na základě amnestie bylo zastaveno trestní stíhání 265 obviněných. Abolice se týkala některých známých kauz, například Progres Invest, H-System, fondů Trend a Mercia nebo údajných stamilionových podvodů, kterých se podle žalobců dopustil podnikatel a někdejší šéf Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský.

Nový postup by Starostové upřednostnili u jmenování vlád. V současnosti jmenuje premiéra prezident, pokud pak nově sestavená vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, má na jmenování předsedy vlády hlava státu druhý pokus. Pokud neuspěje ani takto vzniklý kabinet, navrhne premiéra šéf Poslanecké sněmovny.

Podle představ Starostů by se měly druhý a třetí pokus vyměnit. „Prezident by tak nemohl taktizovat s vědomím, že hned následující pokus je také jeho. Domníváme se rovněž, že je nemyslitelné, aby vláda rozhodovala bez důvěry Sněmovny i řadu měsíců a opírala se jen o jmenování prezidentem,“ stojí v programu Starostů.

