STAN odpovědně, lidovci zodpovědně. KDU-ČSL představila volební heslo

Volební program hodlají lidovci představit příští týden, kdy by se měly objevit i nové billboardy strany. „Objednali jsme jich 150,“ řekl novinářům místopředseda KDU-ČSL a volební manažer Marian Jurečka.

Logo KDU-ČSL s listem doplní v nové vizuální podobě kampaně proužek s trikolorou, podobu venkovní kampaně a heslo představil na tiskové konferenci předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Slovo zodpovědně vychází z toho, co dlouhodobě prezentujeme, konzervativní politiku, to znamená zodpovědná solidarita. Ta zodpovědnost ukazuje, že usilujeme o něco více než náš vlastní politický trikot, ale že nám jde skutečně o celou naši společnost,“ vysvětlil Bělobrádek.

Vysvětlil také, jak vidí rozdíl hesel lidovců a Starostů, kteří si vybrali Odpovědně. „Když spácháte trestný čin, tak jste za něj odpovědný. Ale my jsme zodpovědní, to znamená, že se snažíme být těmi, kteří myslí na budoucnost a chrání, co je dědictvím našich otců,“ uvedl. Dodal, že k zodpovědnosti patří, že lidovci neriskují, když to není nezbytně nutné, a snaží se zodpovědně přistupovat ke všem tématům.

I když dnes lidovci schválili volební listiny, Bělobrádek uvedl, že dá vyjednává s osobnostmi, které by mohl na kandidátky doplnit ještě do poloviny srpna, kdy musejí strany volební listiny odevzdat úřadům.

