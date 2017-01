Společně do voleb? Lidovci a STAN jednají o spolupráci

Strany o spolupráci začaly jednat v prosinci. Případnou dohodu musí schválit vedení obou uskupení a není vyloučeno, že k tomu dojde na konci března. V tu dobu se koná celostátní konference KDU-ČSL, která je nejvyšším stranickým orgánem mezi sjezdy, den po ní začíná celostátní sněm STAN.

Podle Bělobrádka je kromě vzniku volební strany možné i nasazení členů STAN na lidoveckých kandidátkách. S tím ale podle něj zástupci starostů zatím nesouhlasí, protože by se dostali do nerovnoprávné pozice vůči KDU-ČSL. Právě takové postavení bylo jedním z důvodů loňského rozchodu STAN s TOP 09, kteří společně kandidovaly do Sněmovny v letech 2010 a 2013.

Bělobrádek naopak jasně vyloučil možnost sloučení KDU-ČSL s jinou politickou stranou. Není podle něj možná ani kandidatura koalice KDU-ČSL a STAN. Taková koalice by musela pro vstup do Sněmovny získat přinejmenším deset procent hlasů, protože u koalic se sčítají pětiprocentní hranice za každou ze stran, která se na nich podílí.

Pokud se lidovci a starostové na spolupráci dohodnou, kandidátky by nechtěli sestavovat tak, že se na nich budou střídat zástupci jednotlivých stran, ale podle síly v jednotlivých krajích. Strany se přitom v tomto ohledu podle Bělobrádka doplňují. „Výhodou uvažované spolupráce je fakt, že hnutí STAN je silné v krajích, kde je KDU-ČSL slabá, a naopak. Například v Libereckém a Středočeském kraji starostové získali přes 20 procent a v Liberci mají už podruhé hejtmana. My jsme zase silnější na východě republiky,“ uvedl Bělobrádek.

Za každou cenu nikoliv

Podle něj ale lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. „Nechceme přistoupit na podmínky, které by KDU-ČSL mohly dlouhodobě poškodit. Pokud půjdeme do společného projektu, v žádném případě to nebude za cenu nepřijatelných hodnotových kompromisů, nepůjde o zradu našeho programu, ale naopak o možnost, jak pro naše hodnoty získat více voličů,“ uvedl. KDU-ČSL podle něj bude požadovat od kandidátů za STAN, aby nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami lidovců.

Možná spolupráce se STAN podle Bělobrádka představuje šanci vytvořit „třetí sílu“ v politice, která je podle něj po propadu pravice potřebná. Pokud ale dohodu neuzavřou, bude KDU-ČSL kandidovat samostatně a bude usilovat o co nejlepší výsledek. Možnost spolupráce s ODS a s TOP 09 Bělobrádek odmítl.

