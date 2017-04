Spojenci americký úder podpořili, Rusko odsoudilo. Čína reaguje opatrně

Moskva současně pozastavila platnost ujednání se Spojenými státy, které mělo zabránit incidentům mezi ruskými letouny a silami koalice vedené USA při operacích v této blízkovýchodní zemi.

Předseda Evropské rady Donald Tusk míní, že americký úder v Sýrii ukazuje potřebnou rozhodnost proti barbarským chemickým útokům. Doplnil, že EU bude s USA spolupracovat na ukončení brutality v Sýrii. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že USA informovaly unii, že jejich údery v Sýrii jsou omezené a jejich cílem je zabránit dalšímu užívání chemických zbraní.

„Nálety na Sýrii posílají Ruskem podporovanému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi jasný vzkaz, že USA nebudou nečinně přihlížet vraždění nevinných civilistů,“ napsal na twitteru republikánský senátor John McCain.

