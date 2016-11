Souboj velkých peněz: Američané rozhodují o dani z cukru

Kalifornská města San Francisco, Oakland a Albany a také Boulder v Coloradu rozhodují o rozšíření takzvané daně z cukru. I když ji již dvě města v USA poznala, nynější vyhrocenost kampaně (snad po vzoru té prezidentské) Američané nepamatují. Daná referenda donutila příznivce i odpůrce věnovat mnoho úsilí a finančních prostředků.

V San Francisku a Oaklandu přilákaly kampaně zastánců i odpůrců 50 milionů dolarů (1,2 miliardy korun), píše deník New York Times. Je to více než volba kalifornského senátora, hlasování o legalizaci marihuany a držení zbraní – dohromady. Každý obyvatel v obou městech (840, respektive 400 tisíc lidí) by si za to mohl koupit 40 plechovek koly.

Kampaň pro zavedení daně financoval také miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Druhý tábor nepříliš překvapivě těžil z peněz nápojového průmyslu, hlavně velkých korporací PepsiCo a Coca-Cola. Na množství financí vyhrál poměrem tří ku dvěma. Jaký bude výsledek referenda, je velmi těžké odhadnout.

Zdanění sladkých nápojů se pomalu rozšiřuje po celém světě. Již dva roky daň platí v Mexiku, zvažuje ji Velká Británie a Jižní Afrika.

Daň z cukru dobře znají v Berkeley, 120tisícovém městě též v Kalifornii. Občané ji odsouhlasili v referendu před dvěma lety. Nedávna studie musí milovníky sladkých nápojů doslova strašit. Spotřeba sladkých nápojů ve městě rok a půl od zavedení daně klesla asi o čtvrtinu, píše britský deník Daily Mail. Je však otázkou, jaký vliv měla samotná daň, jelikož sami Američané se sladkým nápojům stále více vyhýbají z vlastní vůle. Pokles vykazuje také Mexiko.

Před dvěma lety se o dani hlasovalo taktéž v San Francisku. Více než polovina voličů se vyslovila pro, ale potřeba byla dvoutřetinová většina. Tentokrát tak vysoká hranice ve vzduchu nevisí, stačí prostá většina, a také proto zastánci daně vyvinuli tolik snahy.

V červnu rozhodla o dani z cukru (nikoli referendem, ale skrze městskou radu) též Filadelfie. Příznivci daně zde utratili 2,5 milionu dolarů (z toho 1,6 milionu Bloomberg) proti deseti milionům potravinářského průmyslu. A peněžně slabší strana v 1,5milionovém městě vyhrála. Daň zde bude zavedena v příštím roce.

V Boulderu by na sladké nápoje dopadla daň dvou centů na unci (asi 70 centů na kilogram), v kalifornských městech pak jeden cent na unci. Daň by platili dodavatelé a týká se všech nápojů s přidaným cukrem i sladkých čajů nebo energy drinků. Nikoli však mléčných výrobků či alkoholu.

