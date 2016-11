Somálský student útočil na americké univerzitě autem a nožem. Zranil devět lidí

Z celkem devíti zraněných je osm mimo ohrožení života, jeden je ale v kritickém stavu, řekl na tiskové konferenci mluvčí policie. Dva lidé utrpěli bodná a dva řezná zranění, čtyři zranil náraz autem. Původní informace školy, že se na kampusu nachází „aktivní střelec“, se podle místní policie nepotvrdila.

Podle úřadů státu Ohlo útočník pocházel ze Somálska, měl povolení k trvalému pobytu na území USA a byl studentem školy, na jejíž kampus zaútočil. Motiv činu není znám, policie ale nevyloučila, že šlo o terorismus. Do případu se zapojil i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Veškerá varování před nebezpečím policie už odvolala, domnívá se totiž, že ozbrojenec neměl žádného komplice. Veškerou výuku univerzita přesto pro zbytek dne zrušila.

Někteří studenti se po vypuknutí střelby zabarikádovali v učebně:

For school shooting victims it's not too soon to discuss our nation's lax gun laws - it's too late



