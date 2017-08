Sobotka: Země, které neplatí eurem, by mohly být pozorovateli

Země, které neplatí eurem, by mohly mít pozorovatelský status při jednáních ministrů financí eurozóny, navrhuje Česko. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by to podpořilo vzájemnou důvěru mezi oběma skupinami států a zabránilo tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy. Předseda vlády to řekl na úvod dnešního zahájení týdenní porady českých velvyslanců v pražském Černínském paláci.