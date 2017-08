Zbraně i petrochemický průmysl. Sobotka v Bagdádu lobboval za české firmy

„Česká republika není jenom formálním členem (mezinárodní koalice proti IS), ale velmi aktivní členem,“ řekl Sobotka českým novinářům. Upozornil, že Irák je v posledním dvou letech největším dovozcem zbraní z Česka. Do blízkovýchodní země putovala například munice, samopaly či bitevníky L-159 ALCA. Právě pilotům a technikům, kteří se o tyto letouny starají, pomáhají dosud s výcvikem v Iráku tři desítky českých vojáků. „Bojujeme společně s Iráčany, s Kurdy proti Islámskému státu a snažili jsme se Iráku poskytovat maximální podporu,“ uvedl předseda české vlády.

Kromě vojenské podpory se snaží Česko podle Sobotky pomáhat také v humanitární oblasti. Česká pomoc se soustřeďuje na podporu lidí, kteří se v důsledku bojů ocitli mimo domovy. „Pomáháme dětem, pomáháme z hlediska vzdělávání, snažíme se zlepšit situaci těch lidí, kteří museli utéct před fanatiky z Islámského státu,“ řekl Sobotka. Ještě před jednáním poznamenal, že chce s Abádím i dalšími iráckými představiteli hovořit také o tom, co by Česko, ale i celá Evropská unie mohly udělat, aby vytvořily podmínky pro návrat iráckých uprchlíků.

Premiéra Sobotku doprovází na cestě v Iráku náčelník generálního štábu AČR Josef Bečvář i zástupci ministerstva zahraničí a obrany. pic.twitter.com/D9i8bx3yiR — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 27. srpna 2017

Do Iráku z Česka putovala v letech 2012 až 2016 humanitární pomoc ve výši 93,6 milionu korun. Letos na pomoc blízkovýchodní zemi Česká republika vydala už 65,5 milionu korun.

Třetí linie spolupráce s Irákem se podle předsedy vlády týká budoucnosti: obnovy oblastí zničených boji. V tom vidí Sobotka značný potenciál pro uplatnění českých firem. „My jsme se do značné míry té šance už chopili,“ uvedl premiér. Připomněl, že řada soukromých firem již s Irákem uzavřela významné obchodní dohody. Zatím to byly především zbraně, do budoucna by ale české firmy mohly spolupracovat s Bagdádem například v petrochemickém průmyslu. V této oblasti mají Češi na co navazovat: podle úřadu české vlády dodaly až 60 procent současných iráckých kapacit na zpracování ropy firmy z bývalého Československa.

Sobotka dvoudenní návštěvu Iráku zahájil v sobotu, vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci v zemi ale vláda veřejnost o jeho cestě neinformovala předem. V sobotu si premiér prohlédl Irácké národní muzeum, dnes ho čekala politická jednání. Na bezpečnost kolony s premiérem po celou dobu dohlíží v ulicích Bagdádu mnoho desítek příslušníků místní policie a armády.

Česká republika má dlouhou tradici vztahů s Irákem. Bývalé Československo s ním navázalo diplomatické styky už v roce 1933.

Od roku 2014 je ČR členem koalice bojující proti IS, podílí se především na stabilizaci osvobozených území. Do letošního května působil na půlroční misi v západním Iráku tým českých vojenských zdravotníků. Na základně Balad severně od irácké metropole pracuje letecký poradní tým české armády, který pomáhá především s výcvikem pilotů a techniků irácké armády, kteří pracují s českými letouny L159 ALCA. V Bagdádu od letošního dubna působí také pět českých policistů, kteří se zabývají výcvikem místních strážců zákona.