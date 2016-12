Bývalý vlivný člen ODS míří kvůli kauze ROP Severozápad do vazby

Ježek je v případu obviněn spolu s dalšími 23 lidmi. Většinu ostatních obviněných, mezi kterými je řada politiků z Ústeckého a Karlovarského kraje, policie po výsleších propustila. Mezi nimi i bývalou ústeckou hejtmanku za ČSSD Janu Vaňhovou či šéfa ČSSD v Karlovarském kraji Petra Navrátila.

Státní zástupce žádal pro Ježka vazbu i kvůli obavám z útěku, s tím se ale soud neztotožnil. Jednání trvalo nezvykle dlouho, přes čtyři hodiny. „Soud se musel poměrně podrobně zabývat rodinným zázemím pana obviněného, jeho majetkovými poměry, jeho vazbami do zahraničí a dalšími okolnostmi. Jistou roli hraje i skutečnost, že je jedinou z 24 osob, na kterou byl podán návrh na vzetí do vazby. Navíc jde o rozsáhlou a sofistikovanou trestnou činnost, která není běžná, s mimořádně vysokou škodou tvrzenou policejním orgánem,“ řekl Majchrák. Policie Ježka odvezla do vazební věznice v Teplicích. Ježka označil bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz za toho, kdo o projektech rozhodoval.

Ústecký soud podle Majchráka žádný další návrh na vzetí do vazby zatím nedostal. Policie po rozsáhlém zásahu obvinila 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad. Ze seznamu všech obviněných plyne, že velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů. Experti projekty bodovali a na základě jejich doporučení o nich definitivně rozhodoval výbor ROP Severozápad. Tvořili ho politici Ústeckého a Karlovarského kraje.

Mezi obviněnými jsou bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, starosta Chebu Petr Navrátil, bývalý šéf ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera (všichni ČSSD), bývalý senátor za ODS Alexandr Novák nebo ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala (ODS).

