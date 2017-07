Snadný terč za 300 miliard. Američané testují nejmodernější letadlovou loď

Známé rčení, že generálové zbrojí na minulou válku, se ukazuje i v případě výstavby nových letadlových lodí. Na konci května byla oficiálně předána americkému námořnictvu nová letadlová loď USS Gerald R. Ford, jež se stala nejmodernější a také nejdražší válečnou lodí. Do služby má být uvedena 22. července.

Stála 13 miliard dolarů, což je 300 miliard korun (šestinásobek rozpočtu českého ministerstva obrany). Na loď se vejde minimálně 75 letadel a je poháněna dvěma jadernými reaktory Bechtel A1B, jež vyrábějí až třikrát více elektřiny než reaktory v předchozí třídě letadlových lodí Nimitz A4W firmy Westinghouse. Ford má mít nejvyšší rychlost 30 uzlů (56 km v hodině). Výtlak je 101 600 tun.

Prohlédněte si novou letadlovou loď amerického námořnictva

Další kusy nové třídy letadlových lodí jsou ve výrobě, nebo je schváleno jejich financování. USS John F. Kennedy má být hotova v roce 2020, se stavbou nové USS Enterprise (CVN-80) se má začít příští rok a připravena do služby by měla být v roce 2027.

Co je ale z pohledu amerického daňového poplatníka podstatné, je to, zda v budoucnu mají tato plovoucí monstra z vojenského hlediska smysl? Spíše se jedná o nostalgickou připomínku slavné minulosti, kdy americké letadlové lodi rozhodly válku v Pacifiku proti Japonsku.

To naznačuje Paul Scharre, šéf technologického programu washingtonského think tanku Center for a New American Security (CNAS). Čína i Rusko vyvíjejí rakety, jež mohou letadlovou loď i s posádkou až sedmi tisíc námořníků ohrozit.

U Američanů budí obavy zejména čínská raketa Dong Feng-21D, jež má přezdívku „zabiják letadlových lodí“.

S doletem raket 1450 kilometrů mohou Číňané udržovat americké letadlové lodě v dostatečné vzdálenosti od svých břehů, upozornila agentura Bloomberg. To bude znamenat vyšší nároky na doplňování paliva pro letadla. Operační dolet letadel startujících z amerických letadlových lodí se v poslední době snížil o 50 procent, na méně než 800 kilometrů, potvrdil analytik CNAS Jerry Hendrix.

Dolet čínských raket, červeně DF21

Hrozbou mohou být i nově vyvíjené systémy hypersonických kluzáků HGV (hypersonic glide vehicles), jež letí rychlostí vyšší než Mach 5. V Rusku se jedná o Projekt 4202, v Číně o DF-ZF.

Analytici CNAS Pentagonu doporučují, aby se po dostavbě letadlové lodi Kennedy zaměřil na vývoj bezpilotních letadel a systémů pro útok na dlouhé vzdálenosti.

Americké námořnictvo by mělo raději zvýšit počet ponorek z 58 na 74 kusů než nákladně modernizovat flotilu zranitelných letadlových lodí. „Chceme ukázat, že by armáda měla přeorientovat svou sílu směrem k budoucím hrozbám,“ uvedl Paul Scharre, bývalý příslušník elitní jednotky Rangers.

Zmatený přístup

Zmatečnost amerického námořnictva dokládá na příkladu bezpilotního tankovacího letadla MQ-25 Stingray (předobrazem mu je dron X-47B). Stroj může být nasazen na letadlových lodích od roku 2019. Přitom námořnictvo nespecifikovalo, zda má doprovázet stíhačky při bojových misích, nebo být v záloze pro piloty, kteří minou při přistání loď a budou potřebovat doplnit palivo.

Budování flotily letadlových lidí je spíše než cokoli jiného dobře viditelným a drahým atributem amerických sil. Protože států, které mají vlastní letadlovou loď, je na světě jen pár.

Itálie má dvě plnohodnotné letadlové lodi, ostatní země – Rusko, Čína, Francie, Indie a Brazílie po jedné. Británie představila novou HMS Queen Elisabeth a staví druhou HMS Prince of Wales.

Zjistěte podrobnosti o největší britské lodi

Po roce 2030 se tak mohou stát letadlové lodě, jež mají Spojení státy ve výzbroji od roku 1922, pouhou velmi drahou hračkou amerického námořnictva. Upozornila na to zpráva neziskové organizace Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), jež lobbuje za přezbrojení námořnictva.

Zejména u Ruska a Číny se zvyšuje ochota ke změně současného rozložení vojenské síly a Spojené státy na to budou muset reagovat.

Technické problémy

Nová třída Ford letadlovým lodím umožní o třetinu více vzletů za den než předchozí třída Nimitz. Z lodí může startovat až 90 stíhaček najednou. Postupně mají nahradit stárnoucí letadlové lodě a udržovat flotilu až na počtu 11 letadlových lodích.

Ford se potýká s technickými problémy zejména u elektromagnetického katapultovacího systému EMALS, jenž má nahradit dosavadní parní systém. Náklady už dosáhly trojnásobku původního rozpočtu, 961 milionů dolarů.

