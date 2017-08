Slabá karta migrace. Pro Němce je zásadním volebním tématem vzdělávání

Kromě vytváření rovných šancí pro všechny děti v přístupu ke vzdělávání, které za důležitý bod považuje 75 procent dotázaných, se budou voliči 24. září rozhodovat také podle programu stran v oblasti boje s chudobou ve stáří (70 procent) a boje proti kriminalitě a terorismu (69 procent), vyplývá z průzkumu agentury Emnid.

Pro více než šedesát procent oslovených voličů je důležité také zlepšení péče o nemocné a nemohoucí, lepší ochrana životního prostředí, vyšší podpora rodiny s dětmi a zajištění dostupného bydlení.

Omezení imigrace považuje za rozhodující téma jen 29 procent respondentů. Nejnižší relevanci pro rozhodování u volební urny má podle průzkumu téma vyšších výdajů na obranu.

Do německých voleb se snaží zasahovat i turecký prezident:

Pokud by se volby do Spolkového sněmu konaly již dnes, zvítězila by podle ankety zveřejněné v bulvárním deníku Bild Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a její sesterská bavorská Křesťanskosociální unie (CSU). Společně by získaly 39 procent hlasů. Sociální demokracie (SPD) v čele s Martinem Schulzem by dostala o 15 procentních bodů méně.

Třetí nejsilnější stranou v parlamentu by se stala postkomunistická Levice s devíti procenty hlasů. Do sněmu by se dostali také liberálové ze Svobodné demokratické strany (FDP) a Zelení s osmi procenty. Pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu by překonala také pravicově populistická Alternativa pro Německo (sedm procent). Na vrcholu migrační krize dosahovala AfD v průzkumech i čtrnácti procent hlasů.

Jeden z možných důvodů propadu preferencí AfD: